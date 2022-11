Abelardo: "No estamos teniendo un premio que merecemos"

Valoración del equipo

"Ha sido una semana muy complicada para nosotros. Con lesiones, bajas... Hemos jugado con tres chavales del B. Este equipo es un orgullo para mí. Me voy muy orgulloso de entrenar a este equipo".

Valoración del partido

"El Málaga estaba empujando. Tenemos bajas en puestos importantes. El equipo ha hecho un esfuerzo brutal. El Málaga ha llevado el peso del partido, pero tampoco ha generado ocasiones claras. Creo que el equipo lo da todo".

Si cree que se han escapado dos puntos

"Estos dos últimos partidos hemos perdido dos puntos en cada uno. Pero es fútbol. No hay mucho más que decir. Llevábamos bien el partido. En la primera parte hemos jugado muy bien. Sabía que en el segundo tiempo sufriríamos. Creo que no estamos teniendo la recompensa que merecemos en cuanto a puntos".

Sobre el posible penalti a Carrillo y la acción de Mariño

"Desde el banquillo no lo veo. Hay un árbitro y hay un VAR. Habrán examinado las jugadas. Imagino que la de Jordan no ha sido penalti y la de Mariño no ha sido falta"

Si aprovechará la Copa para oxigenar al equipo

"A ver durante la semana si podemos recuperar algún jugador. Tampoco podremos hacer muchos cambios en la Copa. Veremos a ver como va Bamba y si ahora o en invierno hay que firmar un central".

No matar al rival en las segundas partes

"El Málaga en el segundo tiempo subió el nivel y nosotros por circunstancias lo bajamos. En esta categoría no hay ningún equipo que en los 90 minutos sea superior al rival".

Jugadores tocados

"Cali ha jugado con un golpe tremendo. Zarfino ha jugado con una tendinitis. Rivera con problemas físicos. Guille no estaba para 90 minutos. Tenía riesgo importante de lesión. No estamos teniendo un premio que merecemos. Si jugamos así y vamos recuperando gente, los resultados mejores llegarán".