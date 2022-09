Abelardo: "¿Christian Rivera? Un día le molesta el pie, otro la espalda, el gemelo... depende de él volver"

¿Cómo influyen las bajas de Duka y Gragera? ¿Te gustaría que parara la competición en las convocatorias internacionales?

"Me gustaría, porque estoy implicado, aunque no creo que vaya a cambiar. Son dos jugadores titulares. Es raro que en cualquier convocatoria haya bajas por lesión o por convocatorias. Es prestigio para el club que vayan con la selección".

Jony vuelve a la convocatoria.

"Ha entrenado fuerte estos días. Solo ha realizado dos entrenos con el grupo esta semana. Ha hecho trabajo anaeróbico por su cuentq. Es importante para él".

¿Cómo estás viendo la evolución de Milovanovic?

"Está teniendo su período de adaptación, igual que Bamba. A Bamba le está lastrando el idooma. Milo nos debe de dar más de lo que nos está dando estos partidos que he participado. Lo he hablado con él, debe de ser más agresivo. No es que sea tímido pero le cuesta comunicarse y expresarse en el campo. Nos debe de dar mucho más. Espero más de Milo porque el club le ha fichado con perspectiva de futuro".

¿Refuerzan estas dos derrotas lo que dijiste sobre la plantilla y las opciones de ascenso?

"La categoría es muy igualada. En estos partidos hemos aprendido que tenemos que rendir al 100% los noventa minutos. Está habiendo resultados inesperados en la categoría. Debemos de ser más solventes en lo ofensivo y en lo defensivo. No me gustó el partido contra el Zaragoza pero me gustó menos todavía el del Racing".

Nacho Méndez es una opción en el centro del campo ante las bajas de Gragera y Rivera.

"Nacho es un jugador más. Se ha quedado, por circunstancias no ha salido y es uno más. Tiene opciones de jugar".

¿Cuál es la fórmula para jugar en El Molinón después de los últimos resultados y que al equipo no le pese la presión?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La fórmula es ganar. Contra el Burgos jugamos un partido muy completo aunque no ganamos. Contra el Racing jugamos un partido muy malo pero mañana tenemos oportunidad de resarcirnos ante el Ibiza, que es uno de los equipos que más me ha gustado. Hemos demostrado que somos un buen equipo, valientes. Se puede ver un buen partido".

¿Tienes la sensación de que al equipo le cuesta defender con muchos metros a la espalda?

"Es un problema colectivo. No suele haber centrales muy rápidos. Cali, Bamba y Pablo no son lentos. Me gusta apretar arriba, que mi defensa esté adelantada. Lo he demostrado a lo largo de mi carrera. Lo vamos trabajando y corrigiendo en vídeo. Trataremos de ser mejores".

¿Te preocupa no tener en la convocatoria un pivote posicional?

"Los tres pivotes que tenemos en convocatoria son más ofensivos. Hemos insistido esta semana porque el Ibiza busca espalda de los pivotes rivales. Intentar robar por dentro. Tanto Pedro, como Gio como Nacho tienen más vocación ofensiva".

Dijiste que esperabas a Christian Rivera la pasada semana. ¿Para cuándo estará disponible?

"Pues depende de él. Un día le molesta el pie, otro la espalda, ahora el gemelo… Depende de él, no de mí. Cuando no tenga molestias empezará a entrenar y, a partir de ahí, decidiré si entra o no".

¿Te está decepcionando Christian Rivera?

"Ni decepción ni 'no decepción'. Intento que esté disponible. No digo que no finja nada, pero un día le molesta una cosa, otro otra cosa. Tengo la suerte de tener cuatro pivotes y se lo ganarán en el campo. Creo que es un jugador que ya el año pasado participó poco por el tema de lesiones. No depende de mí. Cuando esté bien, lo podré utilizar".

¿Tu discurso sigue siendo moderado en cuanto al ascenso?

"El año que subimos con los guajes, el objetivo era la permanencia y ascendimos. No creíamos nadie que hubiera equipo para ascender. La competición nos pondrá donde merezcamos. No puedo sacar conclusiones de dónde vamos a estar a final de liga. Mi misión es que compitamos y no hemos competido en los seis partidos. A partir de ahí, hay que tener suerte a lo largo de la temporada. Por ejemplo, con las lesiones. Ahora hemos tenido la de Cote, las convocatorias de Djuka y Gragera… aunque no es una excusa. Estoy tranquilo porque creo que el equipo va a ganar partidos. Estoy viendo cómo entrenan y me transmiten buenas cosas".

Hay un debate sobre el estilo de juego. ¿Hay plantilla para llevar el peso de los partidos?

"Creo que sí. Creo que siempre se me ha dicho que soy defensivo. Me da igual, eh. Resulta que los partidos con más posesión los hemos perdido. Contra el Racing estuvimos mal pero contra el Burgos estuvimos bien. Tenemos jugadores creativos. Cristo lo es, por ejemplo. Nuestros dos laterales se proyectan en ataque… Intento, bajo nuestras virtudes, en cómo podemos hacer más daño al rival. Cada partido tenemos un plan diferente. Contra el Andorra necesitamos menos posesión y ganamos 4-1".





"No me preocupa para nada, lo podemos hacer muy bien igualmente".