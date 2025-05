El primer bonito de la temporada subastado en la Rula de Avilés: el precio cae y todavía no llegará a las pescaderías

Oviedo - Publicado el 12 may 2025, 09:47 - Actualizado 12 may 2025, 10:51

Este lunes era uno de los días más esperados en la Rula de Avilés. La primera descarga de bonito de la temporada. Una temporada que se ha adelantado para que los barcos pudieran salir al bonito después de una mala campaña de xarda. Y la sensación no es muy buena después de la primera descarga, porque ha entrado poca cantidad y se ha pagado a un precio barato, sobre todo comparado con otras descargas de años anteriores. Aunque se espera que la tendencia se vaya corrigiendo en las próximas semanas, cuando el bonito se vaya desplazando hacia el Golfo de Vizcaya.

El pesquero vasco de Bermeo, el 'Goien Kale', ha sido el que ha vuelto de las Azores con 525,50 kilos de bonito capturados a anzuelo después de 18 días de pesca. Una tina pequeña y que ha tenido un precio de 120,20 euros por kilo, pagado por Supermercados Alimerka. El bonito todavía no llegará a las pescaderías, porque la cadena asturiana lo distribuirá en su totalidad a comedores sociales, como viene siendo habitual.

EFE Imagen de una descarga en la Rula de Avilés

"PRECIO EXCESIVAMENTE BAJO"

El precio ha sido tan bajo que incluso no ha dado ganancias al armador, como expresa Enrique Zabaleta, del 'Goien Kale': “El precio ha sido excesivamente bajo. No hubiéramos aguantado mucho más allí, porque llevábamos 18 días y hay que traer calidad. Otra cosa es que paguen más o menos, pero eso no depende de nosotros. Son 18 días de mar, hay que pagar Seguridad Social, gasoil, víveres, avería... Con este precio no compensa. Cubriremos gastos. Saldremos otra vez a la aventura. La xarda fue muy mal y por eso salimos antes al bonito". El 'Goien Kale estará dos días en la Rula arreglando una avería y volverá a por más pescado.

RULA DE AVILÉS Trabajadores de la Rula de Avilés en una descarga reciente

"NO DICE VERDAD"

La mala sensación que ha dejado la subasta no tiene porqué marcar el futuro de la campaña. Ángel Muñoz, gerente de la Rula de Avilés, pide paciencia antes de sacar conclusiones: "Siempre el 'campanu del mar' tiene mucha expectación. Todos esperamos el momento con mucha ansia, sobre todo después de malas costeras como la de la xarda. Siempre tenemos expectativas altas, pero esto es oferta y demanda y nunca se sabe hasta que alguien toque el botón. Estamos en la primera venta, esto no dice verdad todavía. Se ha adelantado muchos días respecto al año pasado y está todo por repartir. Las capturas han sido bajas, hay más barcos buscando... Habrá que cruzar los dedos”.

Hay 12 barcos a la búsqueda del bonito, que están en Azores y todavía no hay fecha para la segunda descarga de la temporada. Con esta primera venta ha arrancado una campaña que el año pasado sumó 1.420.745 kilos en la rula de Avilés en 350 ventas procedentes de 73 embarcaciones diferentes: 3 de tanqueo y 70 de cacea.