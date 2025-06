El emotivo acto que sella el amor de una pareja de Avilés antes de casarse

El tradicional Rito del Beso de las Fiestas del Puchero, en Villalegre, continúa adelante. Y en este 2025 además, con un acto especialmente emotivo. Sobre todo para Abel Cáceres, el novio que ha participado junto a su pareja Mihaela Olteanu y que además se van a casar en unos días. Abel es natural de Villalegre, cercano a la Asociación de Vecinos, de la que formó parte hace años y por eso no podía dejar escapar esta oportunidad: "No se podía dejar de celebrar el rito hasta que yo no lo hiciera" comenta sobre el futuro de esta tradición, que lleva años en el alambre. Pero que sigue resistiendo. Y que en 2025 ha juntado a Abel y Mihaela bajo el amparo de la Ermita de La Luz.

Es ahí, junto al crucero que está al lado de la Ermita, donde han estallado el puchero en 95 trozos, tantos como besos se han dado: "Le di con fuerza. Alguno quedó por allí, pero ya eran migas. No hay manera más bonita de afianzar una relación que así, delante de todo el mundo, de la familia y de los amigos". Y más que la van a afianzar, porque esto es un anticipo de la boda que ambos mantendrán en apenas diez días.

COPE Abel Cáceres y Mihaela Olteanu, junto a la Virgen de La Luz

"UN DÍA ESPECIAL"

Para Abel y Mihaela ha sido una jornada tremendamente especial: "Lo hemos disfrutado mucho. Yo llevo muchos años metido en estos jaleos y lo pasamos muy bien. Pasé muchos nervios, pero es que ya me ponía nervioso otros años desde fuera de las vallas... Estando dentro más todavía. Ha sido muy bonito".

el futuro del rito, en dudas

En los últimos años cuesta encontrar parejas que quieran aceptar el rito, pero en el caso de Abel y Mihaela ha sido sencillo. Porque Abel es cercano a la Asociación de Vecinos y amigo personal de la presidenta. El futuro del rito y de la asociación está por despejar, por eso tiene tanto significado el acto de este martes para él: "El año pasado Patricia quería dejarlo y le dije que no podíamos dejarlo hasta que yo no hiciera el rito. Por eso es más emotivo. La Asociación de Vecinos de Villalegre corre mucho peligro. Patricia lo deja y necesitamos relevo, porque esto se va abajo".