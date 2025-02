El día después a la crisis en el Ayuntamiento de Avilés: IU respalda el cambio, Podemos interpreta que se rompe el acuerdo de gobierno y el PP pide explicaciones

La onda expansiva del terremoto que sacudió al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Avilés ha seguido con fuerza durante este jueves. Después del anuncio del PSOE, Izquierda Unida, Podemos y el PP se han pronunciado en las últimas horas. Y ha quedado claro la diferencia a la hora de interpretar el escenario que se abre en el consistorio, en el que PSOE e IU gobernarán ahora en minoría. Izquierda Unida, mediante un comunicado, respalda la decisión del PSOE y dice que el acuerdo de gobierno no se ha roto. Podemos, en declaraciones de David García, su portavoz, a COPE Avilés, discrepa y piensa que sí se ha roto. El PP, mientras tanto, pide explicaciones y solicita un pleno extraordinario.

Izquierda Unida ha emitido un comunicado este jueves en el que señala como origen de la reorganización los líos en materia de Festejos: "Nuestra organización quiere dejar claro que esto no es una ruptura por motivos políticos; hubiéramos propuesto los mismos cambios si al frente de Festejos estuviera una concejala del PSOE o Izquierda Unida. El desgaste público que el gobierno avilesino en su conjunto e Izquierda Unida, como integrante de Cambia Avilés, en particular, estaba sufriendo por la gestión en el área de Festejos debía ser enfocado y solucionado de alguna manera". IU respalda la decisión y no cree que rompa el acuerdo de gobierno: "La literalidad del acuerdo de gobierno firmado por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida no se ha vulnerado en ningún momento; en el acuerdo, las competencias de gestión no están asignadas a una persona con nombre y apellidos, sino a las organizaciones firmantes".

La crisis en el Ayuntamiento de Avilés



la versión de podemos

Mientras asimila el golpe y se prepara para una reunión interna, Podemos discrepa claramente con el PSOE e IU e interpreta que sí hay ruptura del acuerdo. Así lo manifiesta David García en COPE Avilés: "Hay mucha controversia. Estos cambios de competencia significa romper el acuerdo de gobierno. No contábamos con ellos. Hemos sido leales y discretos y manteníamos el acuerdo de gobierno coma por coma". Lo que no aclara es el papel que asumirán de aquí en adelante en la corporación: "No sabemos nada. Tenemos que reunirnos y reflexionar internamente".

LA REACCIÓN DEL PP

Asiste expectante al lío el Partido Popular, que hoy también ha salido al paso para solicitar un pleno extraordinario en el consistorio. Tal es el tamaño de la crisis desatada que Esther Llamazares, portavoz popular en el ayuntamiento y Estefanía Rodríguez, presidenta del partido en la ciudad han comparecido juntas para pedir explicaciones. Estefanía Rodríguez quiere que el PSOE sea claro: "Estamos ante una crisis sin precedentes. La situación es grave, Avilés no se merece esto". Llamazares dice que esta situación escenifica que el acuerdo de gobierno era "un apaño del PSOE para gobernar cuando las urnas no se lo habían permitido" y también pide explicaciones: "La ciudad va cuesta abajo desde hace muchísimo tiempo. El gobierno no tiene proyecto y ahora mismo se les complica seguir sacando proyectos de la chistera".