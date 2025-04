Una báscula novedosa en Asturias y que es clave para las personas en silla de ruedas: "Hasta ahora decíamos el peso a ojo"

Que alguien se suba a una báscula es algo común, rutinario y sencillo. Pero hay personas para las que conocer su peso es una odisea. Por ejemplo para las personas que utilizan silla de ruedas. Y que como cualquiera, necesitan saber su peso de cara a intervenciones médicas o simplemente si quieren realizar una dieta. La Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, (DIFAC), llevaba tiempo reclamando una báscula específica para personas en silla de ruedas y desde este jueves ya cuenta con ella en su sede de Avilés. Eso supone un alivio para todos sus usuarios, como explica en COPE Avilés Mercedes Vieites, secretaria de DIFAC: “Dábamos el peso a ojo. No había otra forma”.

A partir de ahora ya lo tendrán más fácil. La báscula es accesible para personas en silla de ruedas, por lo que pueden ser mucho más precisos en el dato: “Una báscula para personas en silla de ruedas. No con movilidad reducida. Porque si pueden levantarse se pueden pesar sin ayuda. Pero las personas en silla de ruedas no tenemos donde pesarnos. Necesitamos una báscula por si tenemos una intervención, hacer una dieta o alguna prueba que nos pidan el peso. No teníamos donde pesarnos. En hemodiálisis, en el San Agustín tienen una y nos la dejan. Pero no creemos que sea el sitio adecuado para andar con sillas de ruedas”.

Un usuario probando la nueva báscula

Una sencilla operación

Solamente tendrán que realizar una operación sencilla con respecto al peso que marque la báscula: “El peso de la silla se sabe al comprarla. En las características viene el peso y no es un problema. Se descuenta”. Y así ya queda el peso preciso. Es un servicio que únicamente había en el Hospital San Agustín y que ahora ya es más accesible para las personas en silla de ruedas: “En un servicio que ofreceremos al que lo necesite. Lo pasaremos a los centros de salud y médicos de atención primaria para que tengan la información y cuando alguien necesite pesarse que lo mande. Mediante cita previa. Pero podrán venir y pesarse, sean de cualquier sitio. No hay más en Asturias”.

El precio de una báscula de este tipo ronda los 3.000 euros. La báscula llega de una donación realizada por la empresa Asturiana de Zinc.