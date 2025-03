El área sanitaria de Avilés mejora el protocolo de duelo perinatal: este es el avance que ahora también se ofrece

Perder a un hijo supone un trance muy doloroso para unos padres. También en el caso de pérdidas antes del parto. Es uno de los procesos más dolorosos que se pueden afrontar. El paso de los años ha ido arrojando luz sobre un tema que en muchas ocasiones se convertía en tabú y ya desde 2022 en el Principado existe una guía para atender a las familias en este tipo de casos. Una guía que contempla la comunicación de lo sucedido, los tiempos, la manera de decirlo y muchos otros aspectos. El documento engloba a diferentes especialidades y desde hace unos pocos meses, en el área sanitaria de Avilés, también a Salud Mental. Porque ahora, los padres serán derivados de manera automática a Salud Mental si la pérdida se produce después de la semana 22. Así los padres podrán tener desde el primer momento un acompañamiento profesional que les ayude a llevar el proceso.

Es una novedad que ha implantado el área sanitaria III para completar el protocolo. Marta González Rubio, matrona en el Hospital San Agustín y explica en qué se basa ese protocolo: “Desde que la paciente es recibida en Urgencias, por ejemplo una mujer que ingresa con disminución de movimientos fetales, ya se activa el protocolo. Hay que tratar de que esté acompañada por su pareja, dónde dar la noticia, cómo ir dando la información... Y luego por supuesto estar de acuerdo todos los servicios. Maternidad, quirófano, enfermería, anestesia, pediatría, salud mental...”.

El área sanitaria de Avilés mejora el protocolo de duelo perinatal

LA importancia del acompañamiento

Y ese último aspecto es la novedad. Porque en los últimos años, las propias profesionales, las matronas, insisten en la importancia de no escapar del proceso de una pérdida perinatal, como explica González Rubio: “El tópico era no ofrecer ver al niño cuando nacía. No se daba la opción. Y según se ha ido avanzando se ha ido viendo que eso no es bueno. Hay que dar a elegir a las madres y a los padres que pueden verlo y que hay que hablarle por su nombre. No es que esto haya acabado y no ha existido. Es un duelo”. Un duelo que los padres eligen si quieren o no pasar: “Hablan mucho de los ojos de madre y de padre. Las mamás y papás tienen a veces miedo de ver a su hijo... Una madre y un padre siempre van a ver a su hijo con ojos de madre. Con amor. El niño o la niña más bonita. Siempre debemos dar la opción de elegir y respetar la opción de elegir. Y saber lo que no podemos decir. La gente desde el cariño intenta quitar dolor. Llora si necesitas llorar”.

la experiencia de verónica

Esa manera de afrontarlo es por la que optó Verónica, que perdió a su hijo Raúl con tres meses. Cuenta que pese a ello, lo siguen teniendo muy presente en su familia: “Sigue formando parte de nuestra familia. Somos cinco. Mi marido y yo, otros dos hijos más que hemos tenido y Raúl. Celebramos su cumpleaños toda la familia siempre. Hacemos una comida y soplamos la vela. Raúl forma parte de nuestras vidas y el día en el que nació siempre será un día para celebrar y para estar agradecidos por habérnoslo puesto en nuestro camino”.

saber dar la información

Más allá de la gestión del momento, González Rubio apunta también que aplicar el protocolo puede evitar reabrir heridas: “La información hay que saber darla de forma pausada. La familia está en estado de shock, pero hay informaciones que hay que dar. Por ejemplo dejar una documentación o alguna burocracia sin hacer supone hacerles revivir posteriormente la situación. Y sobre todo, dar tiempo”.