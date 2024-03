La cultura zaragozana suspende en accesibilidad para personas invidentes

¿Es Zaragoza una ciudad adaptada a las personas con discapacidad visual? La ONCE le da un suspenso en materia cultural, pero afirma que al menos, algo se ha avanzado en el transporte o en la accesibilidad de las calles.

"En la radiografía de la cultura zaragozana adaptada a personas con discapacidad visual nos saldría un suspenso. Es verdad que los museos son accesibles, pero el arte y la cultura es muy visual. Lo tenemos realmente complicado para poder acceder a todo ello. Al menos, más allá de la cultura y en materia general, estamos mejor que otras ciudades. Sería injusto decir que no se ha avanzando, pero queda mucho por hacer. Tenemos que avanzar en transporte, en la colocación correcta de mobiliario o en la instalación de señalética auditiva", nos decía en COPE el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Jose Luis Catalán.

A pesar de que queda mucho camino por recorrer, Zaragoza va dando pequeños pasos adelante. A finales de enero, la ciudad recibió el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia por sus mejoras en materia de accesibilidad. Semáforos sonoros o bandas podotáctiles en el suelo son algunas de las mejores que se han ido introduciendo para que la ciudad sea más amable para las personas con discapacidad visual.

EXPOSICIONES ADAPTADAS

Aunque Zaragoza tiene mucho trabajo por delante para acercar la cultura y el arte a las personas con problemas de visión, hay instituciones que ya van tomando medidas al respecto. Un ejemplo es la sala Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza que acaba de inaugurar la exposición “Las madonnas de Leonardo”. Una muestra donde las personas con problemas de visión pueden tocar las obras de arte para verlas a través del tacto.

Hay 14 reproducciones de obras no solo de Leonardo Da Vinci, sino tambien de Miguel Angel o Goya. A través del tacto y el sonido con un código QR, las personas invidentes pueden descubrir como son algunas de las obras más icónicas de estos artistas como “La Gioconda”, “La Última Cena”, el David de Miguel Ángel o el retrao que Goyab hizo de Luis María de Borbón y Vallabriga.

"Está prohibido no tocar. Tenemos que tocar toda la exposición y aprovechar esa opción que habitualmente no tenemos.Todas las adaptaciones están realizadas en 4 o 5 alturas diferentes para que con los cambios de nivel se pueda distinguir cómo es la obra de arte. Además hay un QR especial en braille que escaneándolo, describe la obra", nos cuenta el responsable de la muestra, Rafael Gálvez.

La exposición puede visitarse hasta el 7 de abril de forma individual aunque también se van a realizar visitas guiadas y escolares. "Esta exposición está destinada a todo el mundo, pero principalmente para personas ciegas. También está pensada para escolares y habrá visitas guiadas que hacen que se trate de una muestra muy inclusiva", asegura la responsable de cultura de la Diputación es Charo Lázaro.

LA SALA "ENTRE LUCES" DEL MUSEO PABLO GARGALLO

Pero en esa búsqueda del acceso universal a la cultura, esta exposición no es la primera iniciativa que se lleva a cabo en Zaragoza.

Hace unos meses abrió sus puertas la sala táctil del Museo Pablo Gargallo. Se trata de una muestra permanente, que bajo el título “Entre Luces”, acerca las obras de este famoso escultor a las personas con discapacidad visual con 13 reproducciones que pueden tocarse. Así, y poco a poco, se van dando pasos adelante para la accesibilidad total al mundo del arte.

"El acceso inclusivo a la cultura sigue siendo uno de los grandes hándicaps que seguimos teniendo las personas con discapacidad visual. Gran parte de los eventos culturales, sobre todo las exposiciones, son muy visuales. Si no vemos bien, no podemos acceder a todo ello; pero no por eso dejamos de ser ciudadanos y ciudadanas que queremos ser participes de la vida cultural", explica la responsable de servicios sociales de la ONCE en Aragón es Silvia Borrego.

Además, cualquier ciudadano puede visitar la sala táctil del Museo Pablo Gargallo con una gafas de cartón para comprender mejor las dificultades que tienen las personas con discapacidad visual a la hora de acceder a un museo.