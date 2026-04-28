¿Cómo vivimos hace un año en directo la noticia del gran apagón?: "Se fue la luz y todo comenzó a fallar"

Es la pregunta del día: ¿Qué hacías hace un año? ¿Dónde te pilló el apagón? Hoy en COPE estamos recordando qué estábamos haciendo aquel 28 de abril de 2025 cuando de repente todo se paró y nos acabamos quedando a oscuras.

España entera se paralizó. En un principio pensábamos que era algo de nuestro entorno más cercano, que se había ido la luz e internet en nuestro bloque, en nuestra calle... Pero aquel día, en plena programación local, en nuestra conexión habitual con la Policía Local de Zaragoza a las 12:35, ya nos alertaron en directo de que la situación comenzaba a complicarse.

Poco a poco comenzaron a llegar noticias de otras ciudades que también se habían quedado sin suministro eléctrico. La venta de linternas y transistores a pilas, se disparó en las tiendas como si fuera el papel higiénico en la pandemia.

Hoy todos tenemos alguna anécdota que contar de aquel día mientras seguimos sin saber qué pasó ni de quien fue la culpa.

EL GRAN APAGÓN QUE NOS DEJÓ A OSCURAS

Aquel apagón masivo afectó a España el 28 de abril de 2025. Lo que en un principio nos pareció un incidente localizado en la ciudad de Zaragoza, resultó ser un fallo generalizado que se extendió por múltiples puntos del país, generando una notable incertidumbre sobre sus causas y alcance.

En Zaragoza, la Policía Local lanzó un aviso desde los micrófonos de COPE Zaragoza, pidiendo máxima precaución a los conductores. La avería eléctrica dejó los semáforos fuera de servicio en las vías principales de la ciudad, lo que complicó considerablemente la circulación. Las autoridades insistieron en la necesidad de tener "precaución y paciencia a todos los conductores que estén en estos puntos".

El incidente, que comenzó como un problema local, fue escalando rápidamente hasta convertirse en un problema de ámbito nacional. A través de comunicaciones vía whatsapp, se fue confirmando que el apagón también afectaba a otras comunidades autónomas como Asturias, País Vasco, Cartagena y La Rioja, evidenciando la magnitud del fallo en el suministro eléctrico.

El corte de luz se produjo pasadas las 12:30 de la mañana. En un primer momento, se pensó que el problema se limitaba a un edificio concreto en Zaragoza, pero pronto se constató de que se trataba de "un fallo generalizado y que está ocurriendo en toda España".

Además de los problemas de tráfico con la desconexión de los semáforos, el apagón provocó otras incidencias. En diversas instalaciones saltaron las alarmas y sonaron las sirenas de los ascensores, que se quedaron sin servicio a consecuencia del corte de suministro. Muchas emisoras de radio como COPE Zaragoza, pudieron seguir emitiendo gracias a sus sistemas de emisión de emergencia.