Un vermú con... Lola Ranera

Seguimos conociendo el lado más personal de los candidatos y candidatas a la alcaldía de Zaragoza. En esta ocasión charlamos con Lola Ranera, que se presenta por el PSOE. Lleva cuatro años trabajando en la oposición del ayuntamiento. Es orgullosa vecina de la margen izquierda. Hace un año y pico nos contaba en COPE Zaragoza que la actividad municipal le robaba tiempo para estar con su familia. Le regaló un ábaco a María Navarro, consejera de Hacienda en esta legislatura, para que llevase bien las cuentas. Nos encontramos en la Plaza Ariño, en la terraza de La Buganvilla...

P.- ¿Cómo estás?

R.- Pues estamos con la adrenalina a tope y con muchísima intensidad. La verdad es que yo llevo ya años trabajando en campañas electorales pero el estar de candidata en la campaña es frenético. Pero me siento profundamente orgullosa y una privilegiada de poder decirles a los vecinos: "Conozco vuestros problemas. Os los voy a resolver. ¡Que tenemos soluciones para esa inmensa mayoría!".

P.- De qué eres más... ¿Vino, cerveza o Vermú?

R.- Pues sobre todo vino y cerveza. Vermú no tanto. También te digo... Depende de la compañía. Me gusta tanto el vino como la cerveza.

P.- ¿En qué colegio estudiaste?

R.- Hasta 8º de EGB en La Anunciata. Y luego estudié en el Instituto Miguel Servet.

P.- ¿Tienes seguro médico privado?

R.- Pues mira... Ahora que lo pienso mi marido, en el convenio de la empresa en las mejoras laborales, tienen seguro privado en el que, efectivamente, me incorporó. Lo que pasa es que yo tengo el vicio de que cuando me pongo mala, me pongo a lo grande. Y tuve un cáncer y fui a lo público porque, evidentemente, para este tipo de enfermedades lo público es garantía. Y la verdad es que no he usado el seguro privado, pero sí que lo tengo por las mejoras laborales de mi marido.

P.- Me imagino que la respuesta es sí, pero... ¿Escuchas la radio habitualmente? ¿Cuál?

R.- Pues os voy a decir la decir la verdad... Es que no escucho la radio desgraciadamente. ¡Además antes me encantaba! Pero en estos momentos no me da tiempo. Vivo en el mundo de la locura, frenético total y además luego a casa y tengo dos hijos: una adolescente y otro pequeño. Y la verdad es que no me dejan ni un minuto de tregua...

P.- El pequeño, creo, era futbolero, ¿no?

R.- ¡No, no! ¡Baloncesto, baloncesto! En mi casa está casi medio prohibido pegar patadas a las pelotas... Yo he jugado toda la vida a baloncesto. José, mi marido y el padre de los niños, también. Así que no se puede pegar patadas a las pelotas. Jugamos al baloncesto y juegan los dos al baloncesto.

P.- Haciendo el símil: me he jugado el triple y lo he fallado...

R.- (Risas) ¡Eso es...!

P.- ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa?

R.- (Silencio largo) ¡Hola...! Pues lo tendría que pensar. Pero mira, el sábado debería haber ido porque tenía una comunión, pero como tenía actos electorales no fui. Fui directamente a la comida. La verdad es que a misa voy cuando tengo algún acto de alguna celebración. San Valero, por ejemplo, fui a misa, es el Patrón de la ciudad. Las Fiestas del Pilar también. Pero... La verdad que no suelo ir a misa.

P.- ¿Sabes cuántos restaurantes con Estrella Michelín tiene Zaragoza ahora? ¿Cuáles?

R.- ¡Uy! En estos momentos no sabría nombrarlo... Creo que tenemos tres, ¿no?

P.- La respuesta es correcta... Eres la primera candidata que acierta el número. Con que me digas uno de los tres te la doy por buena también...

R.- Uf... ¡Si es que además he estado! Sí... ¡Hombre, el de mi barrio! El... El... ¡Gente rara! ¡He ido varias veces ya! Además les he dado un premio y un homenaje. ¡A tope, tres! Que me perdonen el resto que no me acuerdo...

P.- Sin hablar de política, ¿cómo termina Lola Ranera Calvo en política?

R.- ¿Cómo llegué? Yo siempre he tenido un compromiso social de mi familia. Mi madre era muy feminista, mi padre siempre siempre ha estado comprometido y era el presidente de la APA. Lo he mamado y lo he vivido, esta situación. Mis hermanos también. Y por tanto yo empiezo desde muy cría trabajando en asociaciones, en un campamento, el Virgen Blanca, que fue uno de los espacios donde más valores adquirí. El deporte también me hizo adoptar otros valores como el esfuerzo y el compromiso. Y a partir de ahí ya he estado trabajando en el tejido asociativo, trabajé también en un sindicato y poco a poco llegué a la política.

P.- ¿Has pensado alguna vez en dejarlo, o es difícil dejarlo una vez que estás en política?

R.- Yo creo que la política es imposible de abandonar. Pero de mi responsabilidad política es cierto que en la anterior legislatura tuve dudas. Creía que a lo mejor era el momento de salir a lo privado y dejar espacio a otras personas. Luego, al final, pues iba de 9 en la lista, Pilar Alegría confío en mi, me hizo portavoz adjunta y todo lo demás ya os lo sabéis.

P.- Nos has dado ya alguna pincelada pero... ¿A qué te dedicabas antes de entrar en la política profesional?

R.- Ya te digo. Soy licenciada en Relaciones Laborales, en Recursos Humanos, en Ciencias del Trabajo... Bueno, primero fue diplomada en Grado Social. Luego Licenciada en Ciencias del Trabajo. He estado trabajado mundo en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, con los convenios laborales. Por eso empecé a trabajar primero en Casa de Juventud y luego ya en el sindicato de la UGT. A partir de ahí me incorporé al partido y al Grupo Municipal Socialista como asesora y ya luego dí el salto a concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Todo esto trudado por las Juventudes Socialista que para mi siempre ha sido un sentimiento de identidad.

