Un vermú con... Elena Tomás

Elena Tomás participa por primera vez en unas elecciones municipales. Coge el testigo de los Pedro Santisteve, Alberto Cubero y Luisa Broto, que han expirado ya su vida política tras estar ocho años (dos legislaturas) en cargo público. No lo decimos nosotros, sino el reglamento interno de Zaragoza en Común. Es el partido por el que concurre Tomás. Una mujer vinculada a los medios, a la que le gusta el vermú (el de beber) porque no le produce resaca. Y que quiere ser útil para Zaragoza, aportando su punto de vista. Tomamos el aperitivo con ella en el Rombo Zentral del Mercado Central y esto es lo que nos cuenta.

P.- ¿Cómo estás?

R.- Pues estos días de un lado a otro, pero muy contenta y muy emocionada. Es mi primera campaña electoral y está siendo todo un descubrimiento y un aprendizaje diario. Pero también muy cansada, no te voy a mentir...

P.- De qué eres más... ¿Vino, cerveza o Vermú?

R.- Soy de vermú. De vermú con sifón. Me he dado cuenta que beberme un par de vermús no me sienta mal. Porque yo tengo unas resacas muy malas. Entonces yo me bebo dos cervezas y me sientan fatal, pero me bebo dos vermús, mientras como algo, y me sientan divinamente. Así que vermú. Sí.

P.- ¿En qué colegio estudiaste?

R.- Estudié en el Colegio Público de Monzalbarba, en el Fernández Vizarra. Primero en el edificio antiguo, donde estudió también mi madre, y luego ya nos hicieron el colegio nuevo y terminé ya el curso allí.

P.- ¿Tienes seguro médico privado?

R.- No. Claro que no.

P.- ¿Escuchas la radio habitualmente? Con sinceridad: ¿Cuál?

R.- Sí, escucho siempre la radio por las mañanas. Escucho la Ser. A veces también Aragón Televisión. Según cuando está la información de Aragón, sintonizo la radio. Y cuando ya ponen programación nacional suelo cambiar a Aragón Televisión.

P.- ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

R.- ¡Madre mía...! Yo creo que sería... Para la boda de alguna amiga o de algún amigo...

P.- ¿Sabes cuántos restaurantes con Estrella Michelín tiene Zaragoza ahora? ¿Cuáles?

R.- Pues mira no... Yo sé que tenemos un par en Huesca, creo recordar. En Zaragoza... Uno o dos. Y en Teruel... Pues es que no sé, no sé... No tengo ni idea. Mira, yo es verdad que soy una persona a la que le ha gustado mucho salir a comer por ahí, pero no soy de exquisiteces. Soy una persona normal. Para comer cosas normales. Entonces no me fijo mucho en las Estrellas Michelín.

P.- Sin hablar de política, ¿cómo termina Elena Tomás en la política?

R.- ¿Cómo termina en política? Bueno... La verdad es que soy una persona militante. Siempre he estado muy politizada antes, incluso, de militar en partidos políticos. En mi familia, con mis amigas y mis amigos siempre he hablado mucho de política y llega un momento en el que, de repente, alguien te lo propone así de una manera más o menos distendida. ¿Y qué te parecería unas primarias...? ¡Bueno! Pues no está mal. ¡Y acabas así! De repente las ganas y acabas en política.

P.- A ti igual es pronto para plantearte esto pero... ¿Has pensado alguna vez en dejarlo, o es difícil dejarlo una vez que estás en política?

R.- Sí, igual es un poco pronto. Hombre, pensando en dejarlo no. Lo que sí tengo claro es que nosotros tenemos un código ético que dice que estaremos en las instituciones únicamente ocho años y es un código que yo voy a respetar por supuesto.

P.- Para terminar... Antes de entrar en política profesional. ¿A qué te dedicabas?

R.-Yo soy Técnica Especialista en Audiovisuales y Espectáculos. Trabajaba en Aragón Televisión, en el departamento de continuidad. Es el centro de la televisión aragonesa y bueno... Estaba muy contenta, la verdad. Con compañeros de toda la vida. He estado en ese edificio toda la vida. Estudié allí, trabajé en Antena Aragón y luego en Aragón Televisión. Así que los medios audiovisuales son mi centro.

Síguenos en Twitter y Facebook