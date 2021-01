Utebo, la aldea gala que dejó de resistir

La provincia de Zaragoza detecta 566 nuevos casos de coronavirus. De ellos, 384 pertenecen a Zaragoza capital. La zona con más tasa de incidencia es Ejea de los Caballeros con 1.300 casos por cada 100.000 habitantes y 23 nuevos positivos en las últimas horas. Ejea es una de las localidades confinadas pero no la única. Otro de los municipios que sufre restricciones es Utebo. En la última semana han detectado 65 positivos. Allí, la incidencia es de 300 casos por cada 100.000 habitantes.

Una tasa de contagio con la que el Gobierno de Aragón está confinando a todos los municipios de más de 10.000 habitantes. Es la primera vez que la localidad de Utebo queda confinada pero no es algo extraño para ellos. Al estar rodeados de Zaragoza y sus barrios rurales ya han sufrido el confinamiento de forma indirecta en otras ocasiones.

"En otras ocasiones no hemos estado confinados, pero sí estábamos rodeados de territorios que lo estaban por lo que sufríamos también las restricciones. Podíamos salir, pero no ir a todos los municipios y barrios cercanos. Como suelo decir, éramos la aldea gala que resistía entre el resto de territorios confinados", afirma en COPE la alcaldesa de Utebo, Gema Gutiérrez.

Esta vez Utebo no ha podido resistir al confinamiento, aunque fue una restricción inesperada para ellos. "No pensábamos que nos fueran a confinar, sí se hablaba de otras zonas de nuestro entorno pero no de la localidad de Utebo porque la incidencia diaria no es excesivamente alta y además, va variando. Un día tenemos 10 contagios, otro 2 y al siguiente, ninguno", afirma Gutiérrez.

EL ALCAMPO DE UTEBO, ¿SE PUEDE IR A COMPRAR ALLÍ?

Utebo cuenta además con una zona comercial, formada por tiendas como Alcampo, Toys “R” Us o Leroy Merlín, a la que ahora solo pueden ir los vecinos del municipio. Algo que está causando confusión y muchos incumplimientos. "Es un parque comercial que pertenece al territorio de Utebo, por lo que los zaragozanos o vecinos de otros municipios no pueden venir. Es una zona en la que se han tenido que establecer controles de Guardia Civil y Policía. Se están detectando muchos incumplimientos", asegura la alcalde de Utebo en COPE.

Utebo suma en las últimas horas 12 nuevos contagios. Se notifican también 18 positivos en Calatayud, otra de las localidades confinadas. Y sube la incidencia en Pina de Ebro con 10 nuevos casos, que se elevan a 84 en la última semana.

