Víctimas de violencia machista y Policía reclaman en COPE la creación de una Comisaría UFAM

Víctimas de violencia machista y Policía Nacional se han unido en COPE para reclamar la creación de una Comisaría UFAM. Actualmente la Unidad de Familia y Mujer de la Policia Nacional (UFAM) tiene sus dependencias de Zaragoza en la Comisaría del Actur, pero tanto víctimas de violencia de género como los propios agentes coinciden en que es necesario la creación de unas instalaciones propias para que esta unidad pueda mejorar la atención a las mujeres que acuden a denunciar.

Los casos de violencia machista siguen aumentado. En este 2023 se están registrado más asesinatos machistas, mas denuncias y más atenciones telefónicas que en 2022. La Unidad de Familia y Mujer de la Policia Nacional, la UFAM, es la que se encarga de investigar estos hechos y proteger a las víctimas.

"La UFAM está en la Comisaría del Actur con unas instalaciones nuevas y mejor adaptadas. Se han aumentado muchísimo las dependencias de la UFAM, pero todavía hace falta un impulso aún mayor. Tenemos policías con una formación específica y continua para atender a las mujeres. Todas aquellas que necesiten este servicio van a encontrar en la Policía un punto seguro y no van a ser juzgadas. Queremos que las mujeres totalmente desechas que llegan hasta nuestra comisaría, puedan rehacer su vida", afirma en COPE Beatriz Gambón, inspectora de la Policia Nacional.

Audio COPE

Para que las mujeres puedan tener más privacidad a la hora de denunciar, se reclama que esta unidad disponga de su propia comisaria. "La UFAM es maravillosa pero hay que apostar por tener una comisaría propia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año", asegura Natalia Morlas, mujer sobreviviente a la violencia machista e integrante de la Asociación Somos Más.

"Cuando los agentes de la UFAM no están trabajando, son otros policías los que se encargan de atender a las mujeres víctimas de violencia de género. No hay que desmerecer su labor, pero los miembros de la UFAM son los que tienen una formación específica y son especialistas en atender a una mujer que ha sido agredida. Son los que están preparados para atendernos. Si tú llegas a comisaría, entras a denunciar y estás pensando en que estás ahí con un señor al que le han robado la cartera, otro al que se le ha perdido el perro, otro al que le han reventado el coche... así, una víctima no se puede concentrar ni abrir su corazón ante lo que le está sucediendo", asegura Morlas en COPE.

La Asociación Somos Más afirma que "seguiremos insistiendo para que haya esa Comisaría UFAM porque es necesario que las mujeres que acuden a denunciar, puedan ir con sus hijos y tener un espacio para sentirse protegidas, seguras y tranquilas".

Desde Policía Nacional nos cuentan que cuando llega un caso de violencia de género a la comisaría "se avisa al resto de personas que están esperando a poner otras denuncias para que vuelvan en otro momento porque las diligencias de un caso así son laboriosas y además, así damos mayor intimidad a la víctima hasta que tengamos mayores dotaciones físicas y más recursos humanos y materiales". A pesar de ello, Gambón reconoce que "intentamos hacerlo de la mejor manera posible, pero es verdad que para las victimas resulta muy incómodo contar sus casos y abrir su alma y su corazón con otras personas alrededor".

EL FIN DE LA VIOLENCIA MACHISTA, UN TRABAJO DE TODOS

Para acabar con la violencia de género es importante luchar todos juntos, hombres y mujeres, y hacerlo educando a los más jóvenes. También es importante aumentar los recursos públicos. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza disponen de casas de acogida, ayudas económicas o asesorías juridicas.

"Las violencias machistas no son solo un día al año, están los 365 días. Está muy bien el 25N pero los maltratos y los asesinatos en 2023 superan los de 2022. En eso hay que trabajar y pelear, para que esto se acabe todos los días del año. No podemos satanizar al género masculino, eso es injusto también. Defendemos a las mujeres pero no satanizamos a los hombres. Peleamos contra los maltratadores que son hombres, pero no todos los hombres son maltratadores", asegura en COPE Natalia Morlas.

La Policía trabaja en prevención y educación entre la población juvenil, sector entre el que están aumentando los casos de violencia machista. "Trabajamos mucho en la educación y damos charlas en colegios donde explicamos a los más jóvenes que hay conductas que son abuso y son un delito. Esperamos que estas charlas den sus frutos y las cifras de violencia de género empiecen pronto a bajar", afirma Gambón.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LAS CIFRAS DE LA UFAM

La Policía Nacional ha llevado a cabo 178.000 valoraciones de riesgo en violencia de género a lo largo de 2023 en toda España. Estas valoraciones son llevadas a cabo por las 173 unidades UFAM protección repartidas por todo el territorio nacional sobre las víctimas de violencia de género cuya protección está a cargo de Policía Nacional. Durante los tres primeros trimestres del año los agentes de la UFAM se hicieron cargo de casi 29.500 mujeres víctimas de violencia de género y llevaron a cabo un total de 75.300 acciones con víctimas y agresores: acompañamientos, comprobaciones y comunicaciones.

Síguenos también en X y Facebook