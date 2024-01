UAGA: "Las protestas de agricultores franceses afectarán a las exportaciones de vino, carne y fruta"

Carne, vino, manzana o pera. Van a ser los productos más afectados en Aragón ante las protestas de los agricultores franceses que han iniciado movilizaciones para bloquear los accesos a Paris. Protestan ante lo que ellos consideran competencia desleal de otros paises, entre ellos, España. Algo que desde UAGA han calificado en COPE de “demagogia” y es que afirman que los productos españoles tienen los mismos controles de calidad y seguridad que los franceses. Si las protestas continuan habrá exportaciones que se verán afectadas.

"Los productos más afectados en Aragón serán la carne, como producto perecedero, las exportaciones de vino y frutas que, aunque no estén en temporada, se guardan en cámaras y almacenes y se distribuyen durante estas semanas por Europa", afirma Javier Fatás de UAGA en COPE.

Un problema para los agricultores aragoneses que se suma a la sequia y a la amenaza de trasvase. A pesar de que catalanes y murcianos consideren que en Aragón hay agua de sobra y apoyen un trasvase del Ebro a la comarca catalana del Priorat, lo cierto es que hay muchos cultivos aquí en nuestra comunidad afectados por la falta de agua. Todo depende, dicen desde UAGA, de la zona que miremos. Especialmente afectadas por la sequia están, por ejemplo, Belchite, los Monegros o el Valle del Ebro. "Este invierno ha habido situaciones muy dispares dentro de Aragón. En el Pirineo ha llovido bastante, pero en otras partes como Belchite o el Valle del Ebro, la sequía ha hecho que los cultivos no se hayan podido recolectar", dice Fatás.

Por ello, afirman que un trasvase sería inviable: "Todas estas tierras áridas están muy necesitadas de agua en Aragón. Lo que está claro es que en Aragón tenemos una necesidad de agua tremenda. Tenemos que hacer regadíos sociales en la margen derecha que está tan desprotegida con municipios que no tienen ni siquiera una hectárea de regadío"

AZCÓN: "EN ARAGÓN NO SOBRA AGUA"

Precisamente este lunes, el presidente aragonés JorgeAzcon ha visitado una de las zonas de nuestra comunidad más afectadas por la sequía: la comarca de los Monegros y en concreto, la zona de Bujalaraloz. Azcón ha mostrado una vez más su oposición al trasvase porque afirma, la reducción de las cosechas en Aragón ha sido del 50% en 2023 con un impacto en el campo de 1.500 millones de euros. En cultivo como el maiz, la reducción de la cosecha ha llegado al 60%.

"Se ve clarísimamente que en Aragón no sobra agua. No tiene sentido que se hable de trasvase en Aragón cuando aquí hay problemas de sequía este año y ya los hubo el año pasado. La reducción de cosechas debido a la falta de agua es indudable en Aragón. No sobra agua y el gobierno de España también debería decirlo alto y claro", dice Azcón.

Preguntado por las reivindicaciones trasvasistas del presidente murciano, López Miras también del PP, Azcón ha echado balonces fuera y se ha limitado a decir que con quien quiere hablar es con Pilar Alegria, la portavoz del gobierno central y también aragonesa. Azcón ha pedido incluso una reunión con Pedro Sánchez para tratar este asunto, petición ante la que no ha recibido respuesta. La situación de sequia, afirma Azcón, repercute a su vez en el incremento de los costes de los seguros agrarios y la subida de precios para los ganaderos. Desde el Gobierno de Aragón los fondos propios para agricultura y ganadería han aumentado un 40% y los créditos para agricultores se multiplican por diez respecto llegando a los 8 millones de euros.

Síguenos también en X y Facebook