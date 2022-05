Teresa Tolosana: "Mantener mascarillas en épocas de procesos respiratorios permitiría llevar una vida normal"

La enfermería ha sido uno de los pilares que ha permitido sostener el sistema sanitario durante toda la pandemia. En Aragón, se han puesto 2,8 millones de vacunas que han permitido inmunizar a 1,5 millones de personas, el 92% de la población. "Hemos hablado de una época de guerra y la enfermería es un ejército muy bien organizado, había muchas dudas y el buen hacer de las profesionales lo ha hecho posible", asegura la presidenta del Colegio en Zaragoza, Teresa Tolosana.

Este jueves, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermería y el colectivo quiere poner en valor su trabajo en una jornada lúdica, reivindicativa y científica. Durante la mañana, se rinde homenaje a quienes se han jubilado en 2021, "que han terminado su labor profesional en una época que no ha sido tranquila ni mucho menos". Por la tarde, está prevista una entrega de premios y ponencias sobre retos futuros de la profesión, como la indicación enfermera.

Tolosana asegura que la sensación en la profesión es, hoy por hoy, "agridulce". "Hay mucha satisfacción por haber puesto millones de vacunas, con incidencias puntuales pero con un trabajo muy bien hecho; y por lado, existe una sensación de tristeza, porque ese reconocimiento oficioso no se ha traducido en pasos reales para mejorar las condiciones que permitan también mejorar la atención a la población", señala.

Entre sus reivindicaciones figura el reconocimiento de la categoría 'A', que les permitiría realizar trabajos de investigación y acceder a puestos de gestión que ahora mismo les están vetados. "Va ligado al número de créditos de la carrera, pero otras titulaciones con el mismo número sí lo tienen", explica.

En este sentido, insiste en que la pandemia ha puesto de manifiesto que "el trabajo multidisciplinar de todas las profesiones es lo que hace la sanidad más completa y todas las profesiones que tienen algo que decir sobre la sanidad deben estar en las mesas a la hora de elaborar protocolos y de pensar cómo atender a la población".

En este punto de la pandemia, la presidenta del Colegio de Enfermería recuerda que las vacunas "han hecho su efecto", sobre todo en las cifras de ingresos hospitalario y uso de UCI. Sin embargo, no cree que gripalizar el COVID sea la respuesta. En la línea de otros profesionales sanitarios, como el catedrático de la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, apuesta más bien por "covizar la gripe y los procesos respiratorios". En las épocas de mayor prevalencia de estas enfermedades "mantener medidas, no el confinamiento pero sí el lavado de manos, la distancia social y las mascarillas nos pueden hacer llevar una vida completamente normal". Tolosana insiste en que es "un pequeño gesto que puede evitar muchos contagios.

