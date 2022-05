José Luis Jiménez: "El Gobierno de Aragón es negacionista"

José Luis Jiménez es uno de los mayores expertos a nivel mundial acerca de la transmisión del coronavirus. Fue uno de los primeros que alertó sobre su contagio a través del aire y ha defendido a capa y espada la ventilación, el uso de filtros EPA y aboga por mantener los espacios aireados. Por cierto: es aragonés y trabaja en la Universidad de Colorado.

Uno de los grandes talentos de la ciencia que durante unos días ha vuelto a su Zaragoza natal. En COPE Zaragoza hemos aprovechado esta circunstancia para hablar con él y para saber cómo ve este paulatino regreso a la normalidad. Y lo cierto es que es claro y rotunto en su mensaje: "No hemos terminado. Es cierto que estamos mucho mejor que hace dos años porque nos hemos vacunado y, en España en particular, con una gran tasa, y que las últimas variantes no son tan letales como otras que ha habido... Pero el virus sigue circulando, sigue mutando y los casos siguen aumentando en Estados Unidos, Alemania o España".

Jiménez nos ha explicado también que "cuando hablo con los virólogos coinciden en que vamos a seguir con un cierto nivel de casos, que subirá o bajará, y a lo mejor vamos a tener una ola". Sobre el momento en que se producirá ha añadido: "¿Cuándo será? En el verano, en el otoño - invierno... Quien sabe. Pero vamos a seguir con el virus circulando por ahí".

En esta línea, y sobre la limpieza del aire, Jiménez también le ha mandado un mensaje al Gobierno de Aragón. Todo a cuenta de los medidores de Co2, por los que asegura que se debe apostar mucho más: "Es una cosa que a los políticos no les gusta. Hemos hablado con gente que está a cargo de edificios y la gente que piensa que le va a salir mal, porque hay sitios mal ventilados, no los quiere. Piensa que le va a salir mal y que la gente se va a enterar".

En esa misma línea ha sido rotundo al decir que "el Ayuntamiento de Zaragoza se ha echado para alante y lo ha puesto en muchos sitios en comercios o locales de hostelería y sin embargo, me pena decirlo, pero el Gobierno de Aragón es negacionista". Añade también que "leí unas declaraciones de la consejera de Sanidad en las que decía que sí que funciona la ventilación funciona y el medidor Co2 pero... Que no había ninguna evidencia... Lo que en realidad estaba diciendo es que esto políticamente es invonveniente y habría una pérdida polítca por las protestas que pueda generar esta situación".

Puedes volver a escuchar la entrevista completa en nuestra web y al inicio de esta noticia.

