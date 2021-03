Tarazona, punto de partida de la quinta ola en Aragón

Malas noticias en el inicio del puente festivo de Semana Santa. Los contagios de coronavirus en Aragón repuntan de forma importante. En las últimas 24 horas se han producido 226 nuevos positivos. De ellos, 191 son en la provincia de Zaragoza donde hay dos zonas que preocupan especialmente. Una, la capital, que suma 128 contagios en la última jornada y la otra, Tarazona.

En el municipio turiasonense encontramos la incidencia acumulada más alta entre las grandes localidades aragonesas. Con los 5 contagios de las últimas horas, esa incidencia ha aumentado a 435 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. A partir de 150 casos por 100.000 habitantes, el Ministerio de Sanidad lo considera riesgo extremo y aplica recomendaciones como el cierre del interior de los bares. Una medida que de momento no se va a tomar en Aragón.

Jose Arrechea, alcalde de Tarazona, reconoce en COPE que hay preocupación y que se ha hablado con la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para aumentar las restricciones, pero el tiempo se ha echado encima de cara a la Semana Santa. Por ello, será el lunes cuando se evalúe de nuevo la situación de cara a aplicar medidas que podrían pasar incluso, por un nuevo confinamiento perimetral de la localidad.

"Hemos tenido conversaciones con la consejera pero es verdad que tomar medidas ahora, a dos días de la Semana Santa, era complicado y hubiera supuesto un gran varapalo económico para la localidad. Lo que nos queda ahora es pedir prudencia y responsabilidad a la población de cara a este puente festivo. El lunes volveremos a hablar con Sanidad y veremos qué medidas se pueden tomar", afirma Arrechea en COPE. El alcalde de Tarazona solicita que, si se da el confinamiento, sea comarcal y no municipal.

OTROS FOCOS DE PREOCUPACIÓN

Fraga es otro punto con alta incidencia: 200 casos por 100.000 habitantes y 10 contagios más en las últimas horas. La llegada de temporeros tanto a esta comarca como a La Litera es un factor de riesgo. El año pasado la campaña de la fruta ya supuso un foco importante. Binefar y Tamarite suman 10 casos cada una en apenas 48 horas.

Con todo este panorama, en pocas horas hemos pasado de que este rebrote sea una “olita”, como decía este martes la consejera de Sanidad, a una ola en toda regla. "No sé si es ola u olita, lo que está claro es que venimos advirtiendo desde hace días de que habrá un nuevo repunte. La expresión de olita no me parece nada afortunda. Este repunte no tendrá el impacto de anteriores oleadas debido al proceso de vacunación y la inmunización de la población", recalcaba este miércoles el presidente de Aragón, Javier Lambán. Una vez pasada la Semana Santa, el Gobierno de Aragón volverá a evaluar la situación ante posibles nuevas restricciones.

