¿Sabemos lo suficiente sobre ciberseguridad?: "Todos estamos en riesgo y el problema no radica en las máquinas, sino en los humanos"

La ciberseguridad es un concepto que cada día está más presente en nuestras vidas. Por eso es conveniente que estemos protegidos. Y no estamos hablando sobre máquinas. Estamos hablando de la formación que, como humanos, debemos recibir para estar a salvo en entornos digitales.

Sobre esto ha hablado este lunes una de las mayores expertas a nivel mundial en la materia. Shane Tews ha hecho parada en Zaragoza para ofrecer la conferencia 'Ciberseguridad e Innovación Digital en la Actualidad'. Una cita que ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

Tews, que ha sido subdirectora asociada en la Casa Blanca en la Oficina de Asuntos del Gabinete, ha impartido la conferencia: 'Asegurando el futuro: equilibrio entre innovación, economía y ciberseguridad', donde ha hablado de Ciberseguridad e Innovación Digital en la Era Moderna, del estado actual de la cuestión en cuanto a innovación digital se refiere, repasando en qué punto se hallan las principales tecnologías emergentes como la IA, computación cuántica, blockchain e internet de las cosas.

legislar en materia de ciberseguridad

"En Europa a la hora de legislar sobre ciberseguridad tendrían que hablar antes con ingenieros que con juristas", ha dicho la experta estadounidense. En Zaragoza ha impartido la primera de las cuatro conferencias que tiene programadas en España. Madrid, Toledo y Barcelona serán sus otras tres paradas.

En la línea de su discurso, Shane Tews ha sido clara: "Es muy importante, con la llegada de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, que exista esa confianza con todos los nuevos avances y que la gente se sienta segura en un nuevo entorno enormemente cambiante que están creando estas tecnologías".

COPE.ES Shane Tews durante su conferencia.

Tews ha comentado que "la seguridad se debe tener en cuenta desde el primer momento no solo desde el punto de vista humano, sino también desde la propia capacidad de las máquinas". Ha dicho, además, que "aún no vamos tarde", pero que es importante no perder comba.

La ciberseguridad debe estar sujeta a toda la regulación y normativa, pero hay un riesgo. "En Europa se suele legislar antes de conocer y de saber y de tener un conocimiento absoluto. Existe el riesgo de acelerarse o precipitarse a la hora de legislar. En este sentido, necesitamos antes a los ingenieros que a los juristas", ha destacado Tews.