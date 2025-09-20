¿Cómo se siente la soledad no deseada? 'Un momento a solas' para descubrirlo

La soledad no deseada afecta sobre todo, a las personas mayores de 65 años

El 22´5% de la población aragonesa tiene más de 65 años. Son más de 300.000 personas. 80.000 viven solas y 8.000 aseguran sentirse siempre solos. Una situación que se agrava por edad, discapacidad o barreras arquitectónicas que les impiden salir a la calle.

En las ciudades esa soledad es mayor que en los pueblos donde las relaciones sociales son más cercanas. Es una situación a la que se llega, en gran medida, ante el fallecimiento de amigos o familiares o ante la independencia de los hijos que abandonan el hogar familiar.

No es fácil reconocer las situaciones de soledad no deseada porque los propios afectados no lo dicen públicamente ni suelen buscar ayuda. Por eso, es importante saber distinguir esos signos de alerta de la soledad no deseada y ser empáticos con la persona que la sufre para poderle ayudar y que ello no acabe afectando a su salud mental.

Para ponernos en los zapatos de esas personas que sufren soledad no deseada se ha puesto en marcha una experiencia inmersiva a través de una exposición que pretende sumergir al visitante en la realidad social de las personas que viven solas. Así con esta exposición, titulada 'Un momento a solas', nos podemos sumergir en las vivencias de estas personas, en su propio hogar y en las situaciones que perciben en su entorno.

SENSIBILIZACIÓN ANTE LA SOLEDAD NO DESEADA

La muestra forma parte del Proyecto CRECE que desarrolla Cruz Roja y propone un recorrido experiencial dividido en cuatro etapas: sensibilización, demostración, información y creatividad. El objetivo es generar empatía, mostrar soluciones reales e informar sobre el papel activo que puede tomar cada persona ayudando a quienes sufren esta situacion.

En la muestra podemos encontrar paneles informativos, audiovisuales con testimonios reales, entrevistas interactivas con expertos en la materia, juegos que ayudan a identificar situaciones de soledad y talleres creativos para aportar soluciones desde la ciudadanía.

GOBIERNO DE ARAGÓN Experiencia inmersiva en la exposición 'Un momento a solas'

“Somos conscientes que es un problema que se va a agravar en los próximos años y por eso es tan necesario la coordinación de entidades sociales y administraciones públicas", afirma Pilar Cintora, presidente de Cruz Roja en Zaragoza. Y es que aunque la soledad no deseada afecta a perfiles muy distintos y tiene muchas caras diferentes, prevalece especialmente entre las personas mayores.

La exposición puede verse con entrada libre en el Edificio Pignatelli de Zaragoza. Está dirigida tanto a público general como a profesionales del sector del trabajo social o la medicina que pueden ser quienes más detecten estas situaciones y puedan ayudar a combatirlas. Se trata de una iniciativa conjunta de Cruz Roja y el Gobierno de Aragón. La muestra estará abierta hasta el 15 de diciembre.