Los secretos de los belenes de Zaragoza: un viaje al corazón de la tradición navideña

La Navidad en Zaragoza tiene un aroma especial, y gran parte de su encanto reside en una de sus tradiciones más arraigadas: los belenes. Cada año, la ciudad se transforma en un escaparate de estas obras de arte que reúnen a familias y visitantes en un recorrido lleno de magia y detalle. Según ha podido saber COPE Zaragoza, detrás de cada montaje hay un universo de trabajo artesanal, secretos y pasión que merece ser contados, desde el imponente Belén de la Plaza del Pilar hasta las joyas más escondidas en iglesias y sedes de entidades.

El gigante de la Plaza del Pilar

El protagonista indiscutible es el Belén monumental de la Plaza del Pilar, una instalación que ha ganado fama más allá de Aragón. Su montaje es una operación de gran envergadura coordinada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Eloísa Murillo, jefa de brigadas de arquitectura, explica que su equipo es responsable de fabricar y mantener no solo las figuras, sino "todos los elementos que forman parte del Belén, como son el vallado perimetral, la entrada, los zocos, la herrería, las casas, el corral, el puente, el molino, todo lo que es el portal".

El proceso de creación es fascinante y 100% municipal. A partir de los diseños de José Rubio, facilitados por Zaragoza Cultural, los talleres municipales dan vida a cada pieza. "La estructura soporte es metálica", aclara Murillo, detallando que esta base se está renovando por completo. Sobre ella, "conformamos el volumen con madera en el taller de carpintería, y por último, los pintores hacen magia con sus técnicas de pintura y, entonces, surge lo que pueden ver todos los ciudadanos en este momento".

El trabajo no termina con la Navidad. Una vez se retira el belén, todas las piezas, incluidas la cuarentena de figuras de personas y animales, regresan a las naves municipales de Cogullada. Allí, el equipo de restauración las limpia, repara los desperfectos sufridos durante la exposición al aire libre y las deja "en perfecto estado para las próximas". Este año, la familia de figuras de poliéster ha crecido con la incorporación de nuevos corderos.

Un belén que cobra vida en el Perpetuo Socorro

Muy cerca de la céntrica avenida Goya, la parroquia del Perpetuo Socorro esconde otra de las grandes sorpresas de esta ruta. Su párroco, el padre Jorge Ambel, ha desvelado en COPE Zaragoza que este año estrenan un belén completamente nuevo, con una colección de figuras propias adquiridas a la prestigiosa artista catalana Montserrat Ribes. Además de las figuras, "todas las casas y todas las edificaciones y toda la decoración del belén se estrena este año", afirma.

Lo que más impresiona de esta creación de nueve metros de largo es que parece tener vida propia. Un sistema de iluminación simula el paso del día a la noche, haciendo aparecer la luna y la estrella que guía a los Reyes Magos, creando una narrativa visual única. Este impresionante resultado es fruto del trabajo voluntario de un equipo de feligreses que lleva "desde mayo trabajando para elaborar todas las edificaciones", un detalle que, según el párroco, demuestra la implicación de la comunidad y la recuperación de la tradición belenista.

La iglesia permanece abierta para visitas por la mañana de 8:00 a 14:00 y por la tarde de 17:00 a 21:00. El padre Ambel extiende una invitación especial a todos los zaragozanos. "Especialmente invitamos siempre a los abuelos con los niños, porque ese es como el gran regalo, cuando vemos a los niños allí pendientes y la experiencia esa de los abuelos también con los niños visitando el Belén", comenta, destacando la importancia de compartir esta tradición entre generaciones.

La ruta del belenismo: Ibercaja y el interior del Pilar

La ruta continúa en la sede central de Ibercaja, en la confluencia de la Plaza Paraíso con el Paseo de las Damas. Pascual Soria, presidente de la Asociación Amigos del Belén de Zaragoza, explica que la instalación de este año es "un belén de la asociación de 13 o 14 metros", ya que el tradicional está en proceso de remodelación para volver "más monumental que nunca" el próximo año. A pesar de ser temporal, destaca por su elegancia y la calidad de sus figuras, algunas de artistas como José Luis Mayo y José Joaquín Pérez, e incluye una natividad inspirada en el cuadro ‘La adoración de los pastores’ de Murillo.

Finalmente, Pascual Soria ofrece una recomendación imprescindible: entrar a la Basílica del Pilar. En su interior, justo en el trasaltar de la Santa Capilla, se encuentra un belén "espectacular" que juega magistralmente con la perspectiva. Utiliza figuras de distintos tamaños (desde 35 hasta 19 centímetros) para crear una sensación de profundidad asombrosa, culminando con una cabalgata de Reyes. Como curiosidad, esta obra combina el arte de figuristas consagrados con animales fabricados con impresión 3D, demostrando que la tradición también abraza la modernidad.