Santiago Morón en COPE: "Hay que distribuir los recursos sanitarios de Aragón de otra manera"

VOX denuncia en COPE el mal estado de la sanidad aragonesa. Su diputado en las Cortes, Santiago Morón, ha afirmado que no se ha mejorado nada en el último año después de dos legislaturas en las que el gobierno de Javier Lambán llevó a cabo acciones de "retroceso" en la sanidad aragonesa.

"Se han intentado hacer cosas pero no han compensado los últimos 8 años de gobierno del PSOE en los que la sanidad había experimentado un retroceso. Con Lambán no se abordaron cuestiones que ahora sí hay interés por resolver, pero esas buenas intenciones no corrigen la situación preocupante que atraviesan las listas de espera o la falta de cobertura de puestos sanitarios en el medio rural", ha asegurado Morón en COPE. La atención primaria es también un serio problema.

NUEVO MAPA SANITARIO DE ARAGÓN

Para solucionar los problemas de la sanidad aragonesa, VOX propone modificar el mapa sanitario actual. "Lo que falta en la sanidad aragonesa es una planificación correcta. El mapa sanitario es una planificación territorial de cómo se presta la asistencia sanitaria. En cada sector hay recursos hospitalarios y recursos de atención primaria según la población. Eso está obsoleto ahora mismo en Aragón. Se ideó en 1986 y aunque se han hecho pequeñas reformas, la comunidad aragonesa ha cambiado mucho desde entonces. Hay comarcas que han aumentado, otras han disminuido... los recursos deben distribuirse ahora de otra manera", asegura Morón en COPE.

Morón afirma que la negociación de ese nuevo mapa sanitario "no será un camino de rosas porque los intereses de unos y otros no van a coincidir". A pesar de ello, insiste en la necesidad de acometer esa reforma: "Esa nueva planificación es necesaria para dotar de los recursos suficientes al mundo rural que está dejado de la mano de Dios. Hasta el Justicia de Aragón lo ha puesto de manifiesto. Se elaboró un informe pero ya no se ha hecho nada más. La reforma del mapa sanitario es una oportunidad para dotar de mejores servicios a los pueblos".

En este sentido, el Consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, comenzará este viernes a reunirse con los grupos parlamentarios para tratar este asunto.

Entre los aspectos que Morón sí reconoce que han mejorado durante el último año está el transporte sanitario urgente. "Revertir los recortes del anterior ejecutivo en este servicio era una de las medidas del acuerdo de gobierno entre PP y VOX. Se dio una respuesta adecuada, pero todavía hay que trabajar para acondicionar recursos como las bases operativas para los helicópteros sanitarios", aseguran desde VOX en COPE.