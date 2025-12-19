La reurbanización del entorno de La Nueva Romareda comenzarán en 2026

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el proyecto de reurbanización de todo el entorno del futuro estadio de La Romareda. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha anunciado que el proyecto saldrá a licitación a principios de enero con una inversión de 3,5 millones de euros más IVA para modernizar una superficie de 18.600 metros cuadrados. Las obras acompañarán a la construcción del nuevo campo de fútbol y afectarán a las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra, el paseo Isabel la Católica y la calle Juan Segunda de Aragón.

El Ayuntamiento adecuará, en un plazo de ejecución de 10 meses, el entorno del nuevo estadio haciéndolo más accesible, con tráfico pacificado y dando continuidad urbanística al diseño de los espacios anexos.

Un entorno más accesible y amable

El objetivo principal del proyecto es ordenar y dignificar el entorno, mejorando la accesibilidad para eliminar las barreras arquitectónicas y potenciar los espacios de encuentro con nuevo mobiliario urbano. Aunque se mantendrá el tráfico rodado para facilitar el acceso al estacionamiento y al Auditorio, la prioridad será peatonal. "Se ha buscado que estéticamente se dé continuidad a este eje vertebrador", ha señalado Chueca, explicando que se usará un pavimento de adoquín similar al del paseo de Isabel la Católica.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Mapa de la zona

Las obras, que comenzarán en 2026, incluyen el desmontaje de los elementos actuales, la renovación completa de los servicios municipales y un nuevo ajardinamiento. Se contempla la plantación de más de 80 árboles nuevos y la ampliación de los alcorques. El objetivo es que la urbanización esté finalizada a mediados de 2027, coincidiendo con el fin de las obras del estadio.

El objetivo es dar continuidad al eje vertebrador de Isabel la Católica" Natalia Chueca alcaldesa de Zaragoza

Respecto a los viales de tráfico rodado y acceso a aparcamientos, en el diseño de la plaza se mantiene el tráfico rodado, aunque pacificado y elevado a cota cero, manteniéndose igualmente el acceso al aparcamiento Eduardo Ibarra y al Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. La mayor parte de la plaza seguirá siendo de tránsito peatonal, para lo que se elegirá un pavimento tipo adoquín prefabricado, del formato actual del paseo de Isabel la Católica, de buena durabilidad, de fácil reposición y mantenimiento y aspecto adecuado.

El nuevo estadio cumple los plazos

Respecto a la construcción del nuevo estadio, la alcaldesa ha confirmado que el cronograma se está cumpliendo según lo previsto. Actualmente, 160 personas trabajan en la obra, cifra que aumentará a 200 a principios de 2026, y el número de grúas pasará de ocho a diez en enero. Los trabajos avanzan en todas las gradas, como en el Gol Sur, que ya ha culminado su primer nivel, y próximamente se empezarán a ver los pórticos en el Gol Norte.

Chueca también ha informado de que ya se han completado los desvíos de servicios complementarios como telecomunicaciones, gas y saneamiento, quedando pendiente la red de agua, que se acometerá en enero. La alcaldesa ha calificado la coordinación de los trabajos como "ejemplar".

Ampliación de capital en marcha

En el plano financiero, Natalia Chueca ha comunicado que la sociedad La Nueva Romareda ha formalizado la ampliación de capital. Antes del 31 de diciembre, los socios realizarán sus aportaciones correspondientes: 10 millones de euros por parte del Real Zaragoza, y 3,5 millones cada uno por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.