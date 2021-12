Raphael celebra en Zaragoza sus 60 años sobre los escenarios

Raphael celebra 60 años sobre los escenarios. Un aniversario que comenzó conmemorando con su disco '6.0´ en el que interpreta las canciones que siempre quiso cantar, pero no grabó hasta ahora. Entre ellas, hay duetos con Manu Carrasco o Pablo Alborán y canciones como 'Vivir así es morir de amor' con Gloria Trevi.

Con ese disco y sus canciones de siempre, Raphael pone sobre los escenarios su gira 6.0 con la que ha estado recorriendo España a lo largo del último año. Ahora llega a Zaragoza. Actuará en el Pabellón Príncipe Felipe el 10 de diciembre. "El espectáculo sigue siendo muy bueno y novedoso, con canciones impresionantes, las de toda la vida y las nuevas también. Es el espectáculo que presentamos en el Wizink Center el año pasado y con él hemos estado girando por toda España este año. Desde enero tocará ir a América", afirma Raphael en COPE.

La gira con la que Raphael llega ahora en Zaragoza empezó en diciembre de 2020 en el Wizink Center de Madrid. Ese fue el primer gran concierto en España después de la pandemia. "El disco está grabado en esos primeros conciertos en el Wizink y lo sacamos ahora, cuando ya está terminando la gira", afirma Raphael. A pesar de haber vivido un año repleto de restricciones, Raphael no ha dejado de actuar y afirma, el público en los conciertos es muy respetuoso con las medidas sanitarias.

Él vive sus directos como siempre con la diferencia, eso sí, de que ahora sus fans deben llevar mascarilla: "Están siendo extraordinarios. La gente se porta de maravilla, van siempre con su mascarilla".

60 AÑOS DE ÉXITOS

Cumplir 60 años de carrera musical es algo que muy pocos artistas pueden decir. Raphael es uno de ellos y lo ha hecho siempre con gran éxito dejándonos canciones como 'Escándalo´, 'Que sabe nadie´ o 'Yo soy Aquel´.

"Mi gran preocupación siempre ha sido cómo iba a estar yo después de tantos años"

"Creo que he sabido hacer bastante bien mi rol y mi carrera. He estado bastante certero. Siempre he tenido ilusión por hacer cosas, nunca estoy conforme y quiero hacer más y más. Mi gran preocupación siempre ha sido cómo iba a estar yo después de tantos años. Estoy como siempre, es un milagro", afirma el artista.

Raphael siempre ha tenido un carácter innovador que, unido a sus ganas de seguir sobre los escenarios, ha creado la fórmula perfecta del éxito que no se queda solo en España. A finales de enero comenzará su gira por América pasando por países como Chile, Colombia o México.

"Al principio notaba diferencias, pero con el paso de los años el público se comporta exactamente igual en todos los países porque entre ellos están en constante comunicación. En Rusia al principio, no me entendían pero su admiración por mi les animó a aprender español. La generación de 40 - 50 años en Rusia me entiende perfectamente", asegura Raphael en COPE.

RAPHAEL EN EL CINE

Sus éxitos internacionales, se suman también a su trayectoria en el mundo del cine donde en los últimos años Álex de la Iglesia empleó imágenes de archivo del propio Raphael para 'Balada Triste de Trompeta´. Posteriormente, de la Iglesia y Raphael formaron un tandem de lujo para 'Mi gran noche´.

Esta canción de Raphael ha vivido en los últimos años una segunda juventud dando título precisamente, a la película de Alex de la Iglesia. Todo ello le ha hecho ser un referente para todas las generaciones. Y es que, como él mismo dice, uno de sus grandes secretos ha sido saberse adaptar al paso del tiempo.

"Hay música de la que no hay mucho que decir porque va a ser muy pasajera"



"Cuando debuté en Madrid en el Palacio de la Música lo hice con una orquesta de 60 músicos y 20 personas como coros de música negra. Siempre he sido muy avanzando en la música. Los ritmos que se usan ahora, ya pasaron a la historia hace tiempo. Hay música de la que no hay mucho que decir porque va a ser muy pasajera", asegura el cantante.

Todo ello, junto con imágenes inéditas de la vida personal y profesional de Raphael, se recopilan en el documental 'Raphaelisimo´. Sus 4 episodios estarán disponibles desde enero en la plataforma Movistar +. La serie documental ya se estrenó con gran éxito de público en el Festival de San Sebastián: "Consideré que había llegado el momento perfecto. La gente ha oído hablar de mi y me ha visto en televisión, pero hay grandes cosas que he hecho que no se han visto en España como mis actuaciones en Rusia o en Estados Unidos. Todo esto lo va a ver la gente por primera vez en este documental".

Documental, disco en directo y conciertos. Raphael está más de moda que nunca. Su visita a Zaragoza dentro de la gira “6.0” será el 10 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe. Recuerda llevar tu pasaporte COVID. Entradas a la venta en la web entradas.ibercaja.es

