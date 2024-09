“Si tú no quieres, yo tampoco”, lema del “No es no” para estas Fiestas del Pilar

Así es la campaña 'No es no' para unas Fiestas del Pilar seguras

Faltan 5 días para que comiencen las Fiestas del Pilar. Zaragoza se prepara para vivir 9 días repletos de actividades y diversión para todos los públicos. Y para que podamos disfrutarlas de verdad, tienen que ser unas libres y seguras. Hoy se ha presentado la campaña “No es no”. El lema de este año es “Si tu no quieres, yo tampoco”.

El objetivo es tener unas fiestas del Pilar libres de agresiones sexistas. Desde este mismo lunes, ya podemos ver en las calles y autobuses de la ciudad la imagen de la campaña para tratar de implicar a toda la ciudadanía y erradicar este tipo de conductas. La gran novedad de este año son las pulseras para detectar sustancias en las bebidas y los tapavasos para evitar agresiones por sumisión química.

Además del material habitual de concienciación, como las pulseras, las pegatinas de resina para el móvil o los tattoos, este año el Ayuntamiento distribuirá por primera vez 5.000 pulseras que detectan sustancias químicas. Estamos hablando de drogas como GHB, Ketamina o la burundanga, que pueden hacernos perder la conciencia, la capacidad de reaccionar o que no recordemos nada de los sucedido.

¿Cómo funcionan estas pulseras? La consejera de Políticas Sociales, Marián Orós, ha explicado que “tienen resultados instantáneos a la hora de detectar bebidas alteradas, la prueba es sencilla y rápida, basta con verter una gota de la bebida en las tiras y, si cambia, de color en ningún caso debe consumirse la bebida”.

Pero, ojo, las pulseras no son un juguete. No son para divertirse y no se van a repartir como si fuera una pegatina. “No son publicidad ni merchandising, no se va a negar a nadie que lo pida pero está ideado para quien piense que haya tenido algún tipo de incidencia, aunque no tenga ningún síntoma, lo pueda comprobar”, matiza.

En este sentido, los 5.300 tapavasos que se van a repartir por primera vez también en estas Festas, sí van a estar disponibles de una forma más 'generalizada', por así decirlo.

Las pulseras se van a repartir en los 8 puntos violeta ubicados en los espacios donde se espera una mayor aglomeración de personas. Es decir, en el recinto ferial, el Espacio Zity, la plaza del Pilar, el Jardín de Invierno, el Parque San Pablo, la Estación del Norte, el Zgamer y en la Fiesta Viral Light.

Así son las pulseras para detectar sustancias químicas en las bebidas.

Son puntos “atendidos por profesionales” y donde nos van a ayudar en todo lo que podamos necesitar. “Cualquier persona que se sienta violentada o haya sufrido una agresión sexista puede acudir y, si necesita atención psicológica o derivarle a policía o a servicios sanitarios, se hará”, explica la consejera de Políticas Sociales.

Las pulseras para detectar drogas en la bebida se reparten también en la caseta para prevenir adicciones que por primera vez se ubicará en el Espacio Zity. El objetivo es también reducir el consumo de alcohol, por lo que se ha acompañado de una campaña con folletos para jóvenes y sus familias, que se distribuirán también en los centros escolares.

Todo el material de la campaña del “No es no” de este año sigue el lema del año pasado: “Si tú no quieres, yo tampoco”. En los vídeos o las imágenes de la campaña se puede ver a jóvenes en situaciones cotidianas que todos podemos reconocer y que no tienen por qué dar lugar a malinterpretaciones. “Un gesto cariñoso, quedar a solar o divertirse no implican nada”, incide Orós.

El vídeo de la campaña se proyectará antes de los conciertos de las Fiestas del Pilar.

La campaña se podrá ver en los mupis y autobuses de la ciudad, al comienzo de los conciertos y en Instagram, donde se concentra el público más joven. Es la base, insiste Orós, de “cualquier relación sana, equitativa y libre”.

Todo esto se suma a otras campañas que ya funcionan, como el protocolo de espacios de ocio, al que se han adherido ya 130 establecimientos, entre bares, discotecas, peñas, el propio Espacio Zity o las comisiones de fiestas de los barrios.

Recientemente se ha puesto en marcha también la campaña del Taxi seguro, para que los 1.770 taxis de la ciudad sigan también un protocolo sobre cómo actuar en caso de una agresión sexista.