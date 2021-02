¿Qué piensan los padres sobre el regreso de las competiciones federadas en fútbol y baloncesto?

Parece bastante cercano el inicio de las competiciones federadas. Al menos, desde las dederaciones de fútbol y baloncesto de Aragón, así lo están anunciando en sus respectivas páginas. Sin embargo, todavía quedan algunos -por no decir bastantes- detalles por concretar. La asistencia de público o no, el uso de mascarillas o no o el tema de los acompañantes, porque recordemos que en las categorías base serán los menores de edad los que comiencen a competir.

Hemos querido pulsar la opinión de los actores principales en este hecho: los padres de estos pequeños deportistas. ¿Están de acuerdo con que arranquen, como así parece, esas ligas en las diferentes disciplinas? Lo cierto es que hemos encontrado disparidad de opiniones. Hay algunos que opinan que la vuelta de las competiciones no va a suponer un riesgo añadido para sus hijos e hijas y que si se toman las medidas adecuadas y oportunidad, no tiene por qué ser un foco de contagio.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, hay quien también opina que después del esfuerzo que se ha realizado en los colegios a lo largo de lo que llevamos de curso por separar a los niños y niñas en grupos burbuja y por cursos, el hecho de que ahora se mezclen entre todos puede ser peligroso.

Mientras tanto, este martes se ha reunido Óscar Flé con el consejero de Deportes del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, para hablar de tres aspectos fundamentales: los aforos, las mascarillas y los desplazamientos, porque recordamos que las provincias aragonesas, de momento, siguen confinadas perimetralmente y, por lo tanto, esos desplazamientos requirirían de un determinado permiso.

Síguenos en Twitter y Facebook