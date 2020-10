¿Qué papel juega Aragón en el mapa nacional de la pandemia?

Las restricciones y medidas ante el coronavirus no dejan de extenderse por toda España. La más estricta se da en Madrid donde el Ministerio de Sanidad ha ordenado el confinamiento perimetral saltándose los criterios de los gobiernos local y autonómico. Navarra ha anunciado nuevas restricciones pero el ejecutivo central no ha ordenado de momento su confinamiento a pesar de superar los 500 casos de COVID por cada 100.000 habitantes y rozar el lleno en sus UCI's. Mientras, Cataluña apunta a ser la siguiente. Este viernes comenzarán a implantarse nuevas medidas. Además, Granada cierra las puertas de su campus universitario durante 15 días y hay localidades confinadas en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Galicia.

Ante todo este panorama, ¿qué papel juega Aragón? La comunidad autónoma aragonesa registró en las últimas 24 horas 357 casos de coronavirus. Los datos son especialmente preocupantes si miramos la incidencia de los últimos 14 días que es uno de los criterios en los que se basa el Ministerio de Sanidad. En este caso, Aragón suma una incidencia de 414 casos por cada 100.000 habitantes. Han sido en las últimas dos semanas más de 5.400 los casos de COVID detectados en la comunidad aragonesa. Esto, según las cifras de Sanidad, sitúa a Aragón como la cuarta comunidad con más incidencia por cada 100.000 habitantes durantes las últimas dos semanas. Solo nos supera Navarra, con 759 casos por cada 100.000 habitantes, Melilla con 543 y Madrid con 489 casos.





La tasa de la expansión del virus en nuestra comunidad sigue siendo preocupante y el Ministerio establece a Aragón, junto con Cataluña, como la comunidad con mayor riesgo de crecimiento de casos COVID. Ademas, si se mantiene esta tendencia en la comunidad aragonesa, el Ministerio calcula que en los próximos 7 días habrá una media de 584'6 casos diarios. Y ello teniendo en cuenta que estos parametros no tienen en cuenta indicadores subjetivos como pueden ser las "no fiestas" del Pilar. Este dato es uno de los que más preocupa. Solo nos supera en previsión de incidencia futura Melilla y Navarra.

ILLA Y LAS NO FIESTAS

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, reflexionó sobre la incidencia de la pandemia en Aragón asegurando que los casos estaban creciendo debido a las "no fiestas". El director general de Salud Pública de la DGA, Francisco Javier Falo, no comparte la visión del Ministro. Los datos tardan días en actualizarse por lo que a día de hoy, las cifras aún no pueden estar reflejando si las "no fiestas" han afectado o no al crecimiento de los casos.

"Yo creo que requiere de tiempo, quizás un poquito más. La población, con carácter general, ha respondido con mucho sentido de la responsabilidad. Sabemos que es muy duro para la gente, sobre todo cuando venimos de unos meses tan difíciles. Habrá gente que ha incumplido y que se ha saltado las restricciones, siempre la hay, pero el comportamiento general es para felicitarnos", asegura Falo.

¿QUÉ MEDIDAS PUEDES SER LAS PRÓXIMAS EN LLEGAR A ARAGÓN?

Con estas cifras resulta extraño que Sanidad no se plantee tomar medidas en Aragón. Ello se debe a que en los últimos días preocupan más los casos que se están expandiendo con rapidez en Melilla, Navarra, La Rioja y sobre todo, el País Vasco. Todas ellas superan a Aragón en la incidencia diaria. Sin embargo, nuestra comunidad casi dobla la media española por lo que sigue estando en el punto de mira de cara a las próximas jornadas.

Las medidas, rápidas y estrictas, que está tomando el Gobierno de Aragón también contribuyen a que Sanidad no haya tomado cartas en el asunto y esté dejando que el ejecutivo de Lambán actúe por su cuenta. Las tres capitales de provincia aragonesas, además de localidades como Cella, Épila o La Almunia, han retrocedido a fase dos. Además de intentarse el confinamiento perimetral de La Almunia que ha sido desestimado por el TSJA.

El Gobierno de Aragón ya anunció que estudiaría todas las fórmulas posibles para proteger a la población del virus. Entre ellas, próximas medidas en llegar pueden ser la reducción de aforos en el transporte público, comercios o centros comerciales, el impulso de la educación online si se producen rebrotes especialmente entre estudiantes universitarios o restricciones en el aforo de reuniones a un máximo de 6 personas.

Síguenos en Twitter y Facebook