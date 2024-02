Gloria, profesora: "Se está arrinconando el estudio del francés"

¿Qué relaciones mantiene Aragón con Francia? Nos encontramos dos tendencias muy diferentes. Por un lado, Francia y Aragón tienen una gran relación comercial. El país vecino supone el 20% de las exportaciones aragonesas. Y a su vez, el 23% de las importanciones de Aragón llegan desde Francia. En ambos casos es el principal país de relación comercial con nuestra comunidad.

Pero por otro lado, se está dejando de lado el conocimiento de la cultura francesa y el estudio del francés como idioma que vive uno de sus peores momentos. Así lo denuncia la Asociación de Profesores de Francés en Aragón. Una de sus miembros, Gloria Ayuba, se ha pasado este martes por los micrófonos de COPE. Afirma que el francés se está arrinconando en favor del inglés o incluso, de otras lenguas minoritarias.

"¿Qué estamos haciendo con la enseñanza pública? No estamos dando las enseñanzas necesarias para que nuestros alumnos puedan moverse por Europa de manera eficaz. Les estamos quitando estas herramientas", asegura Ayuba en COPE.

Los profesores de francés consideran que se está castigando a los idiomas en la educación pública en virtud de fomentar asignaturas para las que se requiere un menor esfuerzo: "El francés se está arrinconando. Está desapareciendo de la Universidad. Filología Francesa ya no se estudia. Lenguas Modernas ya casi no tiene matriculas y ni hablemos del máster de profesorado. Ya no hay profesores de francés. Hasta segundo de la ESO aún se puede cursar, pero a partir de ahí es una carrera de obstáculos".

Y recuerdan que con el francés, los estudiantes se podrían desenvolver en una buena parte de Europa como, además de Francia, Luxemburgo, Bulgaria, Moldavia o Rumania. Es un idioma que se habla en un total de 9 países europeos.

