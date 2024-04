Premios MIN: los galardones de la música independiente llegan a Zaragoza

Zaragoza se está convirtiendo en especialista en ser sede de grandes eventos del mundo de la cultura. Cada mes de septiembre llega el Vive Latino o también los premios Feroz de cine que llegaron a la capital aragonesa en 2022 y 2023 o los Forqué en 2018. Ahora los Premios MIN se unen a esta lista de eventos culturales nacional que eligen Zaragoza como sede.

Los Premios MIN son los galardones más importantes de la música independiente. Están impulsados desde 2009 por la Unión Fonográfica Independiente y han elegido Zaragoza como su sede para este 2024. "Cuando estábamos haciendo búsqueda de candidaturas para ser sede de los premios, hablamos con el Ayuntamiento de Zaragoza que nos prestó su colaboración desde el minuto uno. Apostamos por Zaragoza por su buena situación entre Barcelona y Madrid. Nos encanta la ubicación y es una ciudad con una trayectoria cultural variopinta e importante", nos cuenta la gerente de la Unión Fonográfica Independiente, Sonia Durán.

La gala de entrega de los Premios MIN se celebra el 17 de abril a as 21:00 horas en la Sala Multiusos del Auditorio. En sus 16 ediciones, los Premios MIN solo han salido de Madrid en tres ocasiones. Han pasado por Burgos, Pamplona y Mallorca. Y ahora llegan a Zaragoza. La entrega de premios estará conducida por Lala Chus, una experta en risoterapia que tiene más de 500.000 seguidores en sus redes sociales.

Los principales nominados a los Premios MIN

Los Premios MIN reconocen a los músicos que se alejan de grandes sellos discograficos y publican a través de pequeñas empresas musicales o incluso, a veces, son los propios artistas quienes se financian a sí mismos. Estos premios nacieron para reconocer esa creación artística alejada de los grandes sellos discográficos. Con el paso de los años algunos artistas independientes han consolidado su carrera y tanto ellos como sus canciones son conocidas por el gran público.

Así, encontramos a Robe, de Extremoduro, o Xoel López, ambos nominados a album del año. Xoel López además, actuará en la gala de entrega junto a otros artistas como Sexy Zebras. "Es una gala de música independiente, pero que sean artistas independientes no significa que no estén llenando grandes estadios ni que no sean conocidos por el gran público", afirma Durán.

Son en total 22 categorías las que componen estos premios MIN que buscan premiar la creación artistica, el talento y la calidad. Una de las principales categorías de estos premios es la de mejor canción donde compiten Alba Reche, Chica Sobresalto o La La Love You.

Entre los artistas más nominados están Ginebras. Fueron las grandes estrellas del FIZ, el festival de música independiente de Zaragoza, del año pasado y ahora volverán a la capital aragonesa como unas de las artistas más nominadas en tres categorias diferentes: "Llevan varios añostriunfando. Salieron tras la pandemia, en el 2021. Desde entonces están teniendo una carrera brillante", asegura Durán en COPE.

También con 3 nominaciones compite Valeria Castro, la gran favortia al premio de mejor artista emergente: "Es la joven promesa de música de raíz. Es maravillosa y su música es una pequeña joya. Tiene un futuro brillante por delante".

La música de raíz es una de las categorías que se premian en estos galardones. Pero dentro de la musica independiente hay lugar para todo tipo de estilos: pop, jazz, flamenco o electronica. "El que escucha música independiente suele tener gustos muy variopintos. Antes el que escuchaba pop, escuchaba solo eso. Ahora es muy diferente. Estamos abriendo mucho el abanico a muchas influencias y eso se ve reflejado en los trabajos de los artistas", nos cuenta Durán.

Si hay algo que caracteriza a los Premios MIN es la selección de sus nominados. Estamos ante unos de los premios más participativos. El público forma parte activa de esa selección de nominados, que después también pasan por un jurado profesional. Y el publico, junto con el jurado profesional, tambien ha decidido nominar en estos premios MIN a artistas como Cala Vento, Christina Rosenvinge, Nebulossa (nuestros proximos representantes en Eurovision) o Zahara.

Los Premios de la Musica Independiente van a traer a Zaragoza a más de 1.100 asistentes que podrán aprovechar para conocer la ciudad y dejarán un importante impacto turístico y mediático en la capital aragonesa. Se calcula que habrá hasta 200 millones de impactos en medios de comunicación y redes sociales con un valor aproximado de 8 millones de euros.