'Pollos Asados Mari Camen': un clásico reinventado y mejorado

¿Quién no ha comido alguna vez pollo asado? Con su exterior crujiente. Con sus patatas. Con un sabor inigualable. ¿Dan ganas de probarlo? Pues en Zaragoza, en el barrio del Actur más concretamente, hay un establecimiento que trabaja este producto y que lo prepara con un ingrediente diferenciador: el cariño.

Mari Carmen, la responsable de 'Pollos Asados Mari Carmen', es el alma mater de este comercio que se ubica, concretamente, en la calle Adolfo Aznar. ¿Cómo elaboran este clásico de la gastronomía española? "Con hornos especiales", explica su gerente, que además añade que "el principal ingrediente es el cariño que le ponemos y el amor a las cosas... Con eso sale todo fenomenal". Y es que desde este establecimiento tienen la ambición de "intentar superarnos cada día".

Pero no solo son pollos asados. "Tenemos una amplia gama de comidas preparadas, pero especialmente nuestro plato fuerte es el pollo asado". Normalmente, en su escaparate, tienen "dos o tres clases de pasta, cada día", y también opciones saludables como "verduras" como "acelgas, alcachofas...", mientras que en el aspecto de las carnes tienen "jarrete guisado, pollo guisado, albóndigas... Incluso tambié croquetas". Y declara Mari Carmen que uno de sus principales objetivos, en el día a día, es "ir variando un poquito".

Para el buen tiempo, cuando el cuerpo pide "cositas fresquitas" tienen entre sus opciones desde "ensaladilla rusa, hasta unos huevos rellenos de atún que resucitan a los muertos...", sentencia Mari Carmen sobre los productos que ofrece en su establecimiento.

HERRAMIENTAS AL ALCANCE

¿Cómo ha conseguido implementar y lanzar en la red su negocio? "La verdad que se nota bastante. Yo era usuaria a nivel normal y me di cuenta de que no sabía nada. Me propuse hacerlo de una manera más profesional, pero no encontraba las herramientas adecuadas. Encontré a los profesionales de MercaZaragoza y me alegré un montón porque me pusieron todas las herramientas y su buen hacer al alcance", explica la gerente de 'Pollos Asados Mari Carmen.

Ahora tienen pedidos para llevar y una óptima gestión de las Redes Sociales. Y todo gracias al programa 'Mi comercio en la Red' que le ha ayudado a Mari Carmen, como a otros muchos profesionales del sector, a darle un impulso a sus negocios.

