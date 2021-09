La Ofrenda a la Virgen del Pilar calienta motores

Zaragoza avanza en la preparación de la Ofrenda a la Virgen del Pilar del próximo 12 de octubre. Aunque este año no hay fiestas, sí se han autorizado determinados actos, el más importante de ellos es la Ofrenda de Flores. Sanidad aún debe anunciar oficialmente cuál es el aforo máximo que permite. Desde el Ayuntamiento se ha lanzado una propuesta que consiste en un aforo de 20.000 asistentes y un recorrido que partirá desde el Parque Macanaz, en la margen izquierda de la ciudad, y llegará hasta la Plaza del Pilar donde se montará la estructura habitual de la ofrenda a la Virgen que permanecerá allí durante unos días.

Aunque Sanidad aún no haya dado a conocer el aforo de la ofrenda, los preparativos deben comenzar ya. Por eso, el Ayuntamiento está trabajando en la aplicación que permitirá la inscripción previa en este acto. La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, no ha dado muchos detalles al respecto pero sí ha avanzado que "no está cerrada, pero sacaremos la aplicación para apuntarse en los próximos días". Tras las inscripciones y una vez que Sanidad establezca el aforo permitido "habrá un sorteo" para elegir quiénes pueden asistir a la Ofrenda de entre todos los inscritos.

Además, la vicealcaldesa ha añadido que esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza volverá a reunirse con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, con el que se trabaja para "acabar de cerrar los formatos de los eventos que tendremos esos días" en los que deberían celebrarse las fiestas. "Les hemos facilitamos toda la documentación con el detalle de cada uno de los formatos de las actividades y la está estudiando, pero todavía no hemos cerrado nada", ha aclarado Sara Fernández.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS EN EL OCIO NOCTURNO

Más allá de la Ofrenda, conciertos, Ferias y demás actos que se organicen en los días que deberían coincidir con las Fiestas del Pilar, la ciudad también está muy pendiente de la posible ampliación de horarios en el ocio nocturno. Así lo han solicitado los empresarios y la propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya anunció una más que probable flexibilización de las restricciones aunque no dio detalles sobre qué decisiones exactas se tomarían.

"Veo que otras comunidades autónomas sí están ampliando el horario del ocio nocturno. En Aragón también deberá llegar a ser así. No vamos a ser la única que lo tenga practicamente cerrado, siempre con medidas sanitarias, pero la gente tiene derecho a ganarse la vida", ha afirmado el alcalde Jorge Azcón.