Muere un hombre de 77 años atropellado por un autobús urbano en pleno centro de Zaragoza

Ha ocurrido frente a la comisaría de Delicias. La víctima ha fallecido como consecuencia del impacto recibido cuando cruzaba por un paso de peatones. La Policía ha abierto una investigación sobre lo ocurrido

El atropello se ha producido en el cruce de la Avenida Valencia con la calle Tomás Bretón.

Enrique Pérez

Zaragoza - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un hombre de 77 años ha muerto esta mañana en Zaragoza atropellado por un autobús urbano en frente de la comisaria de Delicias. El suceso se ha producido sobre las 10.30 de la mañana en la avenida Valencia, en el barrio de Delicias. 

La víctima ha fallecido en el instante como consecuencia del impacto recibido por el autobús. Una ambulancia se ha desplazado hasta el lugar pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

LA POLICIA LOCAL HA ABIERTO UNA INVESTIGACION

La Policía Local ha abierto una investigación sobre las causas de este atropello que se ha producido cuando la víctima cruzaba un paso de peatones junto al cruce de la Avenida Valencia con la calle Tomás Bretón.

Los agentes le han realizado la prueba de alcoholemia al conductor del autobús que cubre la línea Zaragoza-La Muela.

