Miles de personas participarán en la carrera nocturna por las riberas del Ebro y el casco histórico de Zaragoza

La ciudad de Zaragoza vivirá este sábado 27 de septiembre, por cuarto año consecutivo, la carrera nocturna Binter NightRun Series, con 1.700 participantes que teñirán de verde las riberas del Ebro y el casco histórico.

Habrá tres modalidades: 5K, 10K y la genuina Milla Verde con la simbólica distancia de 1,7 kilómetros, con la que se apoya la labor social de Special Olympics Aragón, entidad que trabaja por la inclusión a través del deporte de personas con discapacidad intelectual. La participación femenina alcanza el 51% en la 5K y el 40% en el conjunto de las tres pruebas.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Presentación de la edición de este año de la BinterNight Run.

El epicentro de la carrera volverá a situarse en la Plaza del Pilar, que acogerá tanto la salida como la meta de todas las modalidades. Desde este punto simbólico, los participantes podrán sumergirse en un trazado que destaca por su dinamismo, accesibilidad y belleza urbana, recorriendo algunos de los enclaves más emblemáticos del corazón histórico y la ribera del Ebro.

RECORRIDO Y HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS

La Milla Verde dará comienzo a las 20.00, la 5K a las 20.30 y la 10K a las 21.30 de la noche. La marea verde realizará un recorrido nocturno por el casco histórico, el paseo de Echegaray y Caballero, el Puente de Piedra, el paseo de la Ribera, el Puente de Hierro o la calle Don Jaime. Todo el recorrido contará con distintos puntos de animación, música en directo y avituallamiento repartidos por todo el circuito.

Como en ediciones anteriores, la Binter NightRun Zaragoza 2025 se mantiene fiel a sus valores fundamentales: la sostenibilidad, la inclusión y la solidaridad. La tradicional Milla Verde Familiar volverá a tener un marcado carácter solidario, destinando el 100 % de la recaudación a la entidad Special Olympics Aragón.

Además, los organizadores ofrecen la posibilidad de renunciar voluntariamente a la medalla finisher, destinando su coste al proyecto medioambiental Bosque de los Zaragozanos, una iniciativa municipal que busca reforestar la ciudad con más de 700.000 árboles.

En cuanto a los premios, los tres primeros clasificados en categoría absoluta de 5K y 10K recibirán trofeo y billetes dobles a cualquier destino operado por Binter en Canarias. Además, los ganadores absolutos del 10K obtendrán un viaje con estancia incluida a Las Palmas de Gran Canaria, donde participará en la última carrera de la Binter NightRun Series 2025.

Organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y DG Eventos, la NightRun cuenta con Binter como patrocinador principal, el Heraldo de Aragón como media partner y Special Olympics Aragón como partner solidario.