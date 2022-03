Mercado Central de Zaragoza: No hay desabastecimiento, pero faltan clientes

La huelga de transportistas, el temor a un desabastecimiento, el alza de los precios... está provocando un acopio innecesario de productos que, entre otras cosas, vacía los mercados de abastos. En Cope nos hemos dado una vuelta por el Mercado Central de Zaragoza para saber cómo está repercutiendo allí la huelga del transporte. El resumen es: no hay desabastecimiento, pero faltan clientes. Los detallistas mandan un mensaje de tranquilidad y calma porque tienen de todo en el mercado.

El mayor temor es la falta de producto fresco y ni ésto se está notando. Los detallistas consideran que hay una alarma innecesaria que está provocando que los clientes no acudan, por ejemplo, a las pescaderías. Creen que no hay producto y que el que hay, está muy caro. Nada más lejos de la realidad. Hemos hablado con dos pescaderías. Las dos coinciden en destacar que falta el pescado de costa (sardina, anchoa, salmonete), donde no se está saliendo a faenar. Pero hay de todo lo demás. Incluso con precios más bajos, como el salmón o la merluza.

En las fruterías lo más destacado es que algunos productos, de la semana pasada a esta, han subido un 20% el precio. Pero los puestos están repletos de productos. Además, aquí tenemos la gran ventaja del producto de proximidad -de la huerta zaragozana- que llega sin problema. Insisten en que hay producto, aunque llegue en menor cantidad. Judía verde, tomate o calabacín sí que han subido el precio.

Y donde los mostradores están con total normalidad son en las carnicerías. Aquí lo que se nota es la falta de clientes. En algunos sitios aseguran que están al 50% de las ventas respecto de la semana pasada.

Lo cierto es que hoy en Mercazaragoza no ha habido ninguna incidencia y ha continuado entrando género. Descartan un desabastecimiento de alimentos y aseguran que todo el stock que faltó la semana pasada por la huelga de transportes se ha recuperado este fin de semana. De nuevo mandan un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que se suma al ya hecho por la DGA para no acaparar alimentos porque no es necesario.

