Maryna Kolisnyk, ucraniana en Zaragoza: "Al ver lo que estaba pasando, me eché a temblar, tu mundo se para"

Este 24 de febrero, se cumple un año del estallido de la guerra en Ucrania. La Asociación de Ucranianos en Aragón ha convocado una manifestación en Zaragoza este viernes, a las 18,30h, desde la Plaza Aragón de Zaragoza. Este sábado, la Asociación cultural LELEKA ha convocado también una marcha por la paz desde las 18h con la lectura de un manifiesto en la Plaza San Francisco a las 16,30h.

Entretanto, el pueblo aragonés y sus instituciones siguen mostrando su apoyo. En el Ayuntamiento y en las Cortes de Aragón ha habido concentraciones y muestras de condena a la invasión rusa durante la mañana del viernes.

También frente al Paraninfo se ha leído un manifiesto de apoyo por parte de la Universidad. La encargada de leerlo ha sido una alumna ucraniana. Se llama Maryna Kolisnyk, estudia 4º de Historia y llegó a España en 2001. Ha ido a su país un par de veces de vacaciones pero, aunque ha crecido aquí, asegura que lleva "Ucrania en el corazón". "No puedes olvidarte de tus raíces y de donde vienes", señala.

Esta joven no olvida aquella mañana, hace un año, cuando su madre la llamó por teléfono para decirle que la guerra había estallado. Ella se hizo un café y se puso las noticias. "Cuando ví lo que estaba pasando me puse a temblar", recuerda emocionada. Recibió muchas muestras de cariño y apoyo por parte de sus compañeros pero, al llegar la noche, se sintió sola. Pensaba en su familia, "a la que no podía abrazar".

"A ti se te para el mundo, pero el mundo sigue girando", lamenta mientras piensa en sus abuelos, que siguen viviendo en Ucrania. Aunque están en una zona "donde no hay demasiado movimiento en la guerra", ella sigue preocupada. "Seguimos buscando información todos los días, es como una obsesión y una forma de seguir conectados", asegura.

En su país queda también gran parte de su familia paterna. Sus primos pequeños, que tenían 14 y 15 años cuando se produjó la invasión, consiguieron escapar y ahora viven en Italia, con sus tíos.

Como estudiante, ha promovido cursos de español para los refugiados en la Universidad. Y sigue tejiendo redes con sus compatriotas. "Hablo con amigos y amigas que están en la misma situación que yo, preguntándoles por sus familias y ejerciendo un apoyo moral que solo entre nosotros podemos entender", explica.

