Los mejores memes de la nueva factura de la luz

Los cambios en la factura de la luz están en boca de todos. Hace unos días ya te avanzábamos como resolver dudas sobre nuevas tarifas, periodos de consumo y cómo poder ahorrar, si aún no has leído ese artículo, puedes hacer click aquí. Más allá de las preocupaciones por si estas nuevas tarifas van a suponer o no una subida en nuestra factura, los consumidores han decidido tomarse estos cambios con filosofía y mucho sentido del humor. Las redes sociales no han tardado en llenarse de bromas y memes que han corrido como la pólvora también vía Whatsapp.

Muchos han recurrido al humor usando para ello películas y series míticas como La Guerra de las Galaxias. En este caso hay un mensaje claro: la luz de madrugada es mucho más barata.

Javier Durán: @tortondo





El mensaje de que las horas valle, las de menor precio de consumo, serán de 00:00 a 8:00 horas ha calado entre los consumidores, como podemos ver en esta otra imagen que toma como inspiración el naufragio del Titanic de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.





Para más detalle sobre las horas a las que debemos o no debemos hacer un alto consumo de luz, este otro meme del Señor de los Anillos nos lo explica con claridad: mejor evitar consumir en las horas punta.





Otros memes se inspiran en Juego de Tronos y en su misterioso personaje de El Señor de Luz

Los extraterrestres tampoco faltan entre las bromas derivadas de las nuevas tarifas de la factura eléctrica.





En qué momento poner la lavadora está siendo una de las grandes dudas así que, ¿qué mejor que ubicar este electrodoméstico al lado de la cama para facilitar su uso en las horas más baratas?

@superfalete





Otros, en cambio, ironizan sobre el verdadero ahorro que estos cambios van a poder suponer en la factura del consumidor medio en España.





Y tanto se habla estos días de la factura de la luz que hasta equipos de baloncesto como el Casademont de Zaragoza lo ha usado como reclamo para llamar la atención de las redes sociales antes de anunciar el último fichaje de su equipo femenino: Antonia Delaere.





