Los consejeros de la DGA de Vox tildan de "cacicada" la propuesta de minitrasvase a Cataluña

Los dos consejeros de Vox en el Gobierno de Aragón han expresado este miércoles su rechazo al minitrasvase del Ebro para regar olivos y viñedos en el Priorato catalán. Había mucha expectación porque no se habían pronunciado hasta ahora. Alejandro Nolasco y Ángel Samper, responsables de Desarrollo Territorial y de Agricultura, respectivamente, dicen que la postura del partido no ha cambiado pero que mientras no se cubran las necesidades de Aragón, no cabe hablar de trasvase.

"Siempre hemos dicho que queremos que el agua llegue a toda España, pero siempre que haya excedentes, no se trata de desvestir un santo para vestir otro; si Aragón fuera autosuficiente, no tendría inconveniente", ha asegurado Nolasco. Sus palabras tienen un significado especial teniendo en cuenta que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, llegó a decir que expulsaría del partido a quienes se opusieran a los trasvases. Y Nolasco forma parte, desde este viernes, de la lista de Abascal para seguir liderando la formación, por lo que adquiere responsabilidades orgánicas dentro del partido a nivel nacional.

El también vicepresidente de la DGA admite que la postura de Vox y la del PP a nivel nacional con el trasvase "son distintas". Pero el acuerdo en el Gobierno de Aragón es claro: defender la reserva hídrica del Estatuto y los regadíos pendientes, más de 50.000 hectáreas. Por todo ello, ha calificado de "cacicada" la propuesta de Cataluña. "Ni siquiera es para beber agua, es para regar viñedos y no está includo en el Plan hidrológico de cuenca", ha abundado.

En Vox no dudan de que existe un pacto oculto con Junts para ampliar este trasvase, como sugería este martes el líder socialista Javier Lambán. Y aunque la Confederación Hidrogáfica dice que no está contemplado, no se lo creen. "Ese día llegará, Pedro sanchez dará la orden y los diputados de Aragón de PSOE y de CHA serán los primeros en votar que sí, ojalá me equivoque pero no hay más que ver los precedentes", ha asegurado Nolasco.

Una opinión que comparte el titular de Agricultura, Ángel Samper. "No tiene visos de prosperar y recurriremos a los tribules si es necesario pero dadas las mentiras de este Gobierno tenemos que estar siempre alerta", ha dicho. Samper insiste en que las necesidades de Aragón no están cubiertas y que, por tanto "hay que acabar las obras del pacto del agua y no cabe hablar de trasvase".

Síguenos en X y Facebook