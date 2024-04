Khadija Amin, activista afgana: "Si pudieran, los talibanes prohibirían a las mujeres respirar"

¿Recuerdas dónde estabas el 15 de agosto de 2021? Piensa bien en la fecha. A lo mejor eran las fiestas de tu pueblo o estabas en la playa con tu familia. Puede incluso que estuvieras trabajando. ¿Sabes lo que pasó ese día? En esa fecha fatídica, los talibanes llegaron al poder en Afganistán. Ese día, las mujeres perdieron allí todos sus derechos. De eso, hace ya casi 3 años. ¿Nos acordamos de ellas?

En COPE hemos hablado con una de ellas: Khadija Amin, presentadora de televisión, activista y refugiada afgana en España. Amin no se calla y participa en actos de visibilziación y condena de la situación en la que siguen sus compatriotas, frente al olvido de una gran parte de la comunidad internacional. Este viernes, 12 de abril, imparte una conferencia en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, en el marco de una exposición sobre las mujeres afganas.

Como periodista, presentaba un informativo en la televisión pública afgana. Cuando los talibanes llegaron al poder, la mandaron a casa. Ella se rebeló. "Me fui a preparar un reportaje y pedí que me dejaran entrar en el informativo de la noche pero no me dejaron", relata en COPE. Desde entonces, entró en una lista negra.

Khadija pudo huir 6 días después en uno de los aviones fletados por el Gobierno Español. Ahora vive en Madrid. Lleva casi 3 años sin ver a sus hijos. En teoría, su marido iba a reunirse con ella, pero nunca lo hizo. Él es quien tiene a los 3 niños que tienen en común. "Cada tres semanas, si su padre me lo permite, hablo un poco con ellos, pero yo no tengo manera de contactar ni de tener noticias, me da miedo que corte mis llamadas de whastsapp porque no tengo manera de saber dónde están", se lamenta.

Ella es una de las miles de mujeres a los que los talibanes han tratado de robarles sus derechos y su dignidad. "Las mujeres no pueden hacer nada, las niñas de más de 12 años no pueden estudiar, las mujeres no pueden trabajar ni salir solas de casa, ni para ir al médico, los talibanes prohibirían a las mujeres respirar si pudieran", asegura.

Y todo esto sucede mientras el mundo se olvida de que estas mujeres existen. Cree que los gobiernos "tienen cosas más importantes que hacer que escuchar a las mujeres afganas", ironiza. "Nos han abandonado en manos de los terroristas", sentencia.

Esta activista es especialmente crítica con la actuación de Estados Unidos: "¿Qué han hecho? Han invertido mucho dinero en Afganistán y les han dado más poder, ahora los talibanes tienen más armas, han vuelto después de 20 años y no veo el final", afirma.

Amin sigue luchando para que lo que está pasando no se olvide. "Estoy bien pero no puedo sentirme feliz, cada vez que recibo noticias de mujeres en Afganistán es imposible estar bien", sentencia.