La innovación tecnológica: clave en el presente y futuro de la empresa familiar aragonesa

Rafael Paniagua, CEO de Fersa, y Rafael Simón, director general de Cintasa han sido los invitados en un tiempo de tertulia en el que han compartido su visión sobre cómo la innovación tecnológica y está transformando sus compañías y marcando el rumbo del desarrollo empresarial.

Uno de los grandes retos que afrontan las empresas es cómo equilibrar la tradición con la innovación de forma sostenible. Ambos directivos coincidieron en que es posible integrar nuevas tecnologías sin perder la esencia familiar de la empresa, aunque esto requiera una estrategia personalizada en cada caso, y la implicación de todas las generaciones. También destacaron la importancia de detectar señales clave dentro de la organización —como caídas de eficiencia o cambios en la demanda— que justifiquen emprender mejoras tecnológicas.

Nuestros invitados han puesto el foco en los nuevos perfiles profesionales que están emergiendo con esta transformación y que, en ocasiones, no es sencillo encontrar con la velocidad que las empresas demandan. No obstante, ambos empresarios coincidieron en animar a las empresas familiares que aún no han iniciado su transformación digital a perder el miedo al cambio y no quedarse atrás en un proceso que, en mayor o menos medida, es inevitable en casi todos los sectores.

AEFA cuenta actualmente con 98 empresas aragonesas asociadas, líderes en sus sectores, que aportaron en 2024 una facturación global de algo más de 17.100 millones de euros, un 30% del VAB de Aragón. Además, generaron en el último ejercicio 65.061 puestos de trabajo, lo que supone el 10% de la población ocupada de la Comunidad en el sector privado.