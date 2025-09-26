Una galaxia muy lejana llega a Zaragoza: cita ineludible para los fans de Star Wars

Si eres fan de Star Wars, no te puedes perder la cita de este fin de semana en Zaragoza. Prepárate para un viaje épico porque se celebra el Training Day. Desde el histórico Puente de Piedra hasta la icónica Plaza del Pilar, el Training Day 2025 transformará la ciudad en una auténtica galaxia en movimiento.

Este sábado sábado, 27 de septiembre, unas mil personas, acompañadas de 200 músicos y 300 colaboradores, participarán en un desfile ataviados con los trajes y accesorios de los personajes. Un espectáculo único que combina sonido, color y los impresionantes trajes de la saga cinematográfica.

Es el Gran Desfile de la Legion 501 Spanish Garrison, acompañados de sus asociaciones hermanas y bandas de música. Se trata de una organización conformada por seguidores de la saga de toda España, con réplicas construidas al milímetro.

Los trajes que se podrán ver en el centro de la capital aragonesa son de una calidad cinematográfica, hasta el punto de que deben recibir una aprobación oficial. Stormtroopers, jedis, siths, droides y héroes rebeldes prometen dar mucho juego por las calles zaragozanas. Vamos, un espectáculo en toda regla.

El desfile saldrá a las 17,30 del Colegio Cándido Domingo y recorrerá el Puente de Piedra, Don Jaime, el Coso, Plaza España y la calle Alfonso para entrar en la Plaza del Pilar. El regreso se hará por se hará por Echegaray y Caballero, atravesando de nuevo el Puente de Piedra hasta el cuartel general.

CITA SOLIDARIA

La XV edición de este evento llega por primera vez a Zaragoza después de conquistar Madrid, Valencia, Córdoba y Salamanca. El Training Day se abrirá con un concierto solidario este viernes en la Plaza del Pilar y un photocall benéfico con asociaciones colaboradoras.

Este Photo call solidario en colaboración con Aspanoa, Somos Pera y 4Gatosytú, se celebrará de 19:00 a 22:00 h.

El concierto solidario comienza a partir de las 21:00 h y contará con la participación de la Banda Municipal de Gallur, Banda de Botorrita, Banda de Muel, Banda de Colmenar Viejo y Film Symphoni Rondalla (coordinación musical a cargo de Musicara).

Además, el Centro de Historias (Plaza San Agustín, 2) acoge 'Legión 501. Un imperio solidario', un exposición que recoge algunos de los trajes y accesorios de los participantes en el desfile del sábado.

El horario de la exposición es, de martes a sábado: 10:00–14:00 h y 17:00–21:00 h. Los domingos y festivos: 10:00–14:30 h. Los lunes, permanecerá cerrado. La muestra permanecerá abierta hasta el 19 de enero.