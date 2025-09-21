Fuertes tormentas en Aragón con daños en carreteras, campos y hasta un teatro

Fuertes precipitaciones en las últimas horas en Aragón. Las tormentas más intensas se han registrado en el Bajo Aragón turolense con 38 litros de agua por metro cuadrado. También destacan los registros de municipios como Montalban o Castellote en Teruel, en este caso con granizo incluido, también en Benabarre o Biescas en la provincia de Huesca y también fueron importantes las lluvias que se produjeron en los alrededores de Zaragoa capital.

Entre los daños producidos por las tormentas hubo desprendimientos en municipios como Bielsa y en el Parque de Graus, ello provocó acumulaciones de piedra en las calzadas que ha obligado a cortar varias carreteras como la que lleva al municipio oscense de Fanlo.

También se derrumbó un muro y se inundó el Teatro de Santa Eulalia de Gállego en Huesca.

El Gobierno de Aragón activó el Plan Especial de Protección Civil de Fenómenos Meteorológicos Adversos en fase de alerta. Las lluvias caídas complican el tráfico en diferentes puntos de la comunidad, con balsas de agua, acumulación de barro, desprendimientos, cierres de carriles y cortes de vías.

En Zaragoza, la Dirección General de Tráfico llama a circular con precaución en la A-2, en el tramo de la Ronda Norte que discurre por el barrio de Movera. Se han cortado totalmente carreteras como las de Azuara (Zaragoza) o Vinaceite (Teruel). Los desprendimientos de piedras y la acumulación de barro también condicionan el tráfico en las localidades de Estada, Laspaúles, Sarsamarcuello, Graus, Salinas de Bielsa y Arén, todas ellas en la provincia de Huesca, así como en la Cartuja Baja de Zaragoza.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y recordado la posibilidad de "crecidas súbitas importantes" de carácter local en barrancos y cauces menores. La AEMET mantiene a esta hora las alertas en el norte de Aragon.