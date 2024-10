Las Fiestas del Pilar de 2025 durarán un día más

Las Fiestas del Pilar de 2025 en Zaragoza durarán 10 días, uno más de lo habitual. La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha avanzado que las Fiestas del próximo año tendrán un día más, diez en total, al caer en domingo el 12 de octubre.

De esta forma, ese festivo del domingo se pasa al lunes 13 de octubre y ello supondrá alargar un día más las Fiestas del Pilar. "No es la primera vez que se hace en esta ciudad y tendremos en total, diez días de Fiestas", ha indicado Sara Fernández.

Así, las Fiestas de 2025 comenzarán con el pregón el sábado 4 de octubre y durarán hasta el lunes 13. El día grande se reservará (como ha ocurrido este año) para el final. El domingo 12 será la Ofrenda a la Virgen, el acto más multitudinario, y el lunes 13 se celebrarán algunos de los actos más esperados como la Ofrenda de Frutos, el Rosario de Cristal o el canto del "Somos" en la Plaza del Pilar.

otras novedades para las fiestas del pilar 2025

Asimismo, Fernández ha apuntado que se revisarán las bases de las licencias para las actuaciones de los artistas en la calle tras comprobar que, en este 2024, algunos cantantes y grupos que habían obtenido su permiso luego no se han presentado a llevar a cabo sus espectáculos.

En rueda de prensa, Fernández ha explicado que estas licencias artísticas para actuar en la calle "no se han cubierto" y "podía haber habido más artistas que hubieran obtenido su licencia".

Las bases que se han publicado este año perseguían "asegurar" que fueran artistas los que las obtuvieran porque otros años con licencias artísticas había venta ambulante. "Algo que, desde luego, no queremos, porque si queremos artistas, queremos artistas. Además, lo ha agradecido el comercio de la ciudad e incluso el sector turístico, porque al final la imagen que trasciende no puede ser de la que haya una venta ambulante no permitida en estas fiestas", ha añadido.

Por ello, ha indicado Fernández que "le vamos a dar una vuelta a las bases". "Repensamos, valoramos y todo lo que podemos mejorar lo mejoramos. Siempre hacemos crítica constructiva de todo", ha afirmado la consejera.