¡Feliz Día del Pilar! Vivimos un 12 de octubre diferente, atípico y que sin duda, recordaremos como el Día del Pilar de un 2020 que lo cambió todo. Este año no hay Ofrenda a la Virgen, los zaragozanos no visten sus trajes para visitar la Plaza del Pilar, no hay conciertos ni celebraciones, pero el sentimiento continúa vivo, quizás más vivo que nunca ante los meses difíciles que hemos vivido y nos quedan por vivir.

Con la anulación de las Fiestas del Pilar no tenemos cabezudos, ni Tragachicos ni Ofrenda de Frutos el día 13, pero no faltan los guiños para conmemorar este día de una forma diferente. Puedes poner flores en tu balcón, aquellas que hubieras llevado a la Virgen del Pilar si el coronavirus no hubiese cambiado nuestras vidas. Una iniciativa que ayuda al sector de los floristas en Zaragoza que, con la suspensión de la ofrenda, dejan de vender los ramos de cada uno de los 112.400 oferentes que en 2019 participaron en una ofrenda de récord. Cada ramo cuesta una media de 15 euros por lo que las pérdidas, de no haberse llevado a cabo la iniciativa de poner flores en los balcones, hubiera llegado a 1.686.000 euros.

También este año, la Plaza del Pilar se ve más vacía que nunca. En 2019, registró 1.186.024 accesos ya fuera a alguno de sus numerosos conciertos o actuaciones, o bien simplemente, para caminar por el lugar más emblemático de Zaragoza. Este 2020 tampoco toca pasear por la Plaza del Pilar. Por eso, a través de la web www.ofrendadeflores.com también puedes hacer una visita virtual a la Plaza. El daño económico y al empleo, también está ahí. Las Fiestas del Pilar generan un impacto económico de más de 60 millones de euros creando casi 1.500 empleos.

En 2019, los zaragozanos puntuaron las Fiestas con una nota de 7'98, la mejor desde que se realizan encuestas. Todo esto debe quedar aparcado por un año, pero ya comenzamos las cuenta atrás para en 2021 poder vivir unas Fiestas del Pilar de 10. ¡En COPE te deseamos un Feliz Día del Pilar!

