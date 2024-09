Familias del colegio Ana María Navales: "No vamos a dejar a nuestros hijos en un lugar que no es seguro"

Un curso más estamos pendientes de cómo están las cosas en el colegio Ana María Navales de Arcosur, en Zaragoza. Allí no tienen espacio suficiente para todos los alumnos. Las obras de ampliación se vieron paralizadas porque la empresa encargada de los trabajos se declaró insolvente, así que este año a los alumnos les sigue tocando dar clase en aulas prefabricadas.

"No se puede sacar a niños de 6 años a un recreo sin perimetrar ni vallar" Familias del Colegio Ana María Navales

Las familias han invitado este martes al Departamento de Educación a visitar las obras. Las aulas prefabricadas, aseguran, están bien equipadas pero el problema está en la zona del recreo. Incluso desde el propio departamento de Educación se han sorprendido de su estado. El patio no está bien acondicionado ni vallado y las familias, dicen, no pueden llevar así a sus hijos al colegio.

"El patio deja mucho que desear. Está sin perimetrar, sin vallas y con restos de obras que no se han retirado. No se puede sacar a niños de 6 años a un recreo que no esté perimetrado ni vallado. Desde el Departamento de Educación se han sorprendido hoy cuando han llegado al colegio y han visto el patio así. Pensaban que ya estaría listo y se han puesto a hacer llamadas para ver qué había pasado", nos contaba uno de los padres de este colegio, Daniel.

"Tenemos un comienzo de curso otra vez con la soga al cuello. Veremos si las vallas llegan a tiempo para el lunes 9 de septiembre cuando empieza el curso. Los trabajos que quedan por hacer en el patio seguro que no llegará a tiempo. Las familias no vamos a dejar a nuestros hijos en un lugar que no es seguro", aseguran las familias.

FALTA PERSONAL EN EL ANA MARÍA NAVALES

Además tampoco ha llegado todavía todo el personal necesario: "Va a haber profesores que se van a incorporar el mismo lunes, igual que los niños. Creemos que eso no es correcto porque Educación no les ha dado tiempo de poder preparar debidamente el inicio de curso. También estamos pendientes de la incorporación de una segunda persona de mantenimiento para poder abrir y cerrar las aulas prefabricadas".

Las instalaciones para los escolares de primero a tercero de Primaria del colegio Ana María Navales no estarán listas hasta abril de 2025.