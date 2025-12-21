La fachada de Santa Engracia de Zaragoza recupera su esplendor justo antes de Navidad: "Es la de toda la vida"

La restauración de la fachada de la Basílica de Santa Engracia en Zaragoza se encuentra en su fase final. Según ha confirmado el director del proyecto, Fernando Alegre, la parte principal del andamio se retirará la próxima semana, coincidiendo con la Navidad, permitiendo que la fachada luzca su aspecto renovado. Por el momento, la intervención excluye la portada de alabastro, que se abordará más adelante.

Una intervención contra la humedad

Los trabajos se han centrado en una limpieza a fondo y en reparaciones puntuales, ya que la última intervención databa de los años 90. El principal desafío ha sido la humedad, por lo que se han incorporado, según Alegre, mejoras para el "control de humedades ascendentes en los zócalos" y para evitar "infiltraciones, escorrentías de agua de lluvia" en las zonas altas.

Se pueda percibir como un elemento unitario y con una lectura correcta" Fernando Alegre Arquitecto y director de las obras de rehabilitación

Uno de los objetivos clave ha sido homogeneizar la apariencia de la fachada, marcada por una historia de sucesivas intervenciones y reconstrucciones. Tras la limpieza, afloran "todos esos rastros de sus heridas, sus parches", por lo que se ha aplicado una veladura de protección para que el conjunto se perciba "como un elemento unitario y con una lectura correcta".

Un nuevo valor para la fachada

Alegre espera que la restauración ayude a valorar la fachada por sí misma, un elemento tardobarroco muy interesante. El director destaca que, con esta limpieza, se busca dignificar una estructura que a menudo ha pasado desapercibida. "Hasta ahora se ha considerado casi solo como un marco para la portada", señala.

El resultado final ofrecerá una visión más limpia y más sosegada" Fernando Alegre Arquitecto y director de las obras de rehabilitación

El resultado final ofrecerá una visión "más limpia, más sosegada" del monumento, aunque familiar para los ciudadanos, pues "es la de toda la vida". Aunque el grueso de los andamios se retirará la semana de Navidad, quedará un vallado en la zona baja para rematar trabajos pendientes en las semanas sucesivas y dar por concluida la restauración.