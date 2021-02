Estudiantes y personal de la UME, afectados por los efectos secundarios de Astrazeneca

La polémica está servida en torno a la vacuna de Astrazeneca. Sudáfrica la retira al considerar que no es efectiva frente a todas las cepas, no se recomienda a mayores de 65 años y ahora, está causando efectos secundarios más comunes que las dosis de Pfizer y Moderna.

Varios profesionales de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que fueron vacunados este martes se encuentran ahora con malestar y fiebre. Algo que tambien les está sucediendo a estudiantes sanitarios en prácticas que se vacunaron a comienzos de esta semana. "Llevo desde el lunes por la tarde con dolor de cabeza y fiebre. La fiebre no es muy alta pero ahí está. Me ha pasado tanto a mi como a 3 o 4 amigas más que también se han vacunado. Hablando con compañeros de universidad, me dicen que está siendo algo bastante común", nos cuenta en COPE, Carolina Cossié que es estudiante de enfermería en prácticas en el Hospital Clínico de Zaragoza.

Así está siendo la vacunación de los universitarios aragoneses En el de campus San Francisco de Zaragoza se vacuna a 250 jóvenes cada hora. Está previsto inocular 3.300 vacunas a alumnos de las tres provincias ZARAGOZA 16 feb 2021 - 10:10

ASTRAZENECA Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS EN POBLACIÓN JOVEN

Para Fernando Moraga, vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, hay una explicación por la que Astrazeneca provoca más efectos secundarios. Y es que estos son más comunes entre la población joven a quienes se está destinando esta vacuna. Hay que recordar que las dosis de Astrazeneca solo se están administrando en Aragón a personas de entre 18 y 55 años que sean trabajadores esenciales o estudiantes de ramas relacionadas con la medicina que se encuentren realizando prácticas en centros sanitarios.

UNA SOLA DOSIS PARA QUIENES HAYAN PASADO LA COVID

Los efectos adversos también son más habituales en las personas que ya han padecido coronavirus. Los más jóvenes han podido pasar el virus incluso sin saberlo, siendo asintomáticos y ahora, una vez que se ponen la vacuna, tienen los efectos adversos de los pacientes que han padecido ya la COVID.

"Los efectos adversos son más comunes e importantes en población joven y en quienes han tenido el virus. Tanto es así que es probable que en las próximas semanas se emita una recomendación para que quienes hayan sido diagnósticados de coronavirus, solo sean vacunados con una dosis y no con dos como el resto de la población", ha asegurado Moraga en COPE.

De momento, la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca no se administrará en Aragón hasta dentro de 12 semanas. Será ya en el mes de mayo.

Síguenos en Twitter y Facebook