Lambán consigue, años después, su retrato de la monja pintora Sor Isabel Guerra: "Aunque sea de mi bolsillo..."

El expresidente de Aragón, Javier Lamban, ya tiene su retrato oficial en el edificio Pignatelli, sede del gobierno autonómico. Lambán ha recibido este retrato en un acto celebrado en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli. Ha habido una gran ovación para el expresidente aragonés tanto a su llegada al acto como a la finalización del mismo.

Lambán es paciente oncológico desde hace años. Este jueves, le hemos visto delgado, pero feliz al estar rodeado de amigos, familiares y compañeros en un acto marcado por la emoción, la felicidad y alguna que otra lágrima.

El retrato de Javier Lambán ha sido realizado por la monja pintora, Sor Isabel Guerra. Ambos coincidieron en los Premios Valores de COPE Aragón de 2022. Allí Lambán ya dijo que quería que Sor Isabel le hiciera un retrato y ahora, tres años después, ese deseo se ha cumplido.

"Ojalá la oncología fuera tan eficaz conmigo como lo son tus pinceles"​ Javier Lambán a Sor Isabel Guerra Acto de entrega del retrato del ex presidente aragonés

La petición de Javier Lambán en los 'Premios Valores COPE Aragón' 2022

"Hermana Isabel, eres la mejor. Por eso quise que hicieras mi cuadro. Lo que ha salido de tus pinceles mejora todas mis expectativas. Ojalá la oncología fuera tan eficaz conmigo como lo son tus pinceles, no sabes lo que me gustaría y lo feliz que me harías si fueras capaz de ese milagro", ha afirmado un emocionado Javier Lambán.

Un retrato en el que Lambán aparece con barba, apoyado sobre una mesa en la que están sus libros favoritos, con el estatuto de autonomia de Aragón en la mano y con una bandera de Aragón ondeando en el fondo. Lambán y Sor Isabel han compartido varias sesiones en el Convento de Santa Lucia para elaborar este cuadro.

"Lo nuestro fue un flechazo" Sor Isabel a Lambán La 'monja pintora'

COPE.ES Lambán, Azcón y Sor Isabel con el retrato del ex presidente

La propia Sor Isabel decía que cuando ambos se conocieron, en los Premios Valores de COPE, fue un flechazo. "Nosotros tuvimos un flechazo en un evento en el que me dieron un premio. Lambán presidía el acto. Hasta entonces no nos conocíamos en persona. Yo le miraba a cierta distancia, estábamos en el Auditorio y pensé que le estaba gustando", ha dicho Sor Isabel con una sonrisa.

Sor Isabel y Lambán afirman haber compartido charlas muy interesantes realizando este cuadro, y también alguna que otra charla sobre futbol. Ambos, lo han dejado claro hoy, son seguidores del Madrid.

FABIÁN SIMÓN Sor Isabel Guerra antes de recoger su premio Valores de la Cultura en 2022.

LAMBÁN Y SU DEFENSA DE ARAGÓN

Este acto en la Sala de la Corona no ha estado exento de opiniones políticas. Lambán ultimamente no se corta un pelo a la hora de criticar a Pedro Sánchez. No le gustan ni sus pactos con Cataluña ni muchísimo menos, los casos de corrupción de los socialistas. Por eso, Lambán afirma sentirse huérfano de su partido, el PSOE.

COPE.ES Acto en la Sala de la Corona

" Normalmente un político debe lidiar toda su vida entre su lealtad a la institución y la lealtad al partido del que forma parte. Yo esto lo tengo resuelto del todo porque hace tiempo me siento huérfano de representación en lo que a mi partido se refiere. El PSOE, mi partido, me duele en lo más profundo del alma, mientras que Aragón me alegra el corazón. Mi pasión política la tendré hasta el último aliento de mi vida y la centro en asuntos que no me generan ninguna contradicción porque cada día tengo menos pelos en la lengua si es que algún día he tenido alguno", ha dicho Lambán.

"Me dejaré lo poco que me quede de piel en que mis nietas sigan siendo felices en esta comunidad" Javier Lambán Ex presidente de Aragón

Ha sido feliz en Aragón y seguirá luchando por las próximas generaciones: "He sido feliz en esta comunidad política y me dejaré lo poco que me quede de piel en que mis nietas sigan siendo felices en esta comunidad. Para ello todos tendremos que esforzarnos mucho, dándonos la mano y no agrediéndonos mutuamente".

Lambán también ha tendido la mano al actual presidente aragonés, Jorge Azcón, para defender los intereses de Aragón. Sus éxitos dice, son los de toda la comunidad autónoma. "Me alegro de tus éxitos porque los éxitos del presidente de un gobierno son los éxitos de la comunidad a la que sirve. Sabes que me tienes a tu disposición porque ante todo, Aragón es la idea en la que por encima de todo milito", ha asegurado el ex presidente aragonés.

azcón y lambán más allá de la política

El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, emocionado, ha acompañado a Lambán durante todo el acto de entrega de este retrato. A pesar de sus diferencias políticas, ambos comparten muchos valores y han dejado claro que la amistad y el compañerismo está por encima de todo.

"La defensa firme y férrea de la Constitución española es especialmente reseñable en la labor que ha realizado el presidente Lambán. Ha sido un ejemplo de anteponer los intereses de Aragón y España a los intereses de su propio partido e incluso, a sus propios intereses de salud. No solo reconocemos su labor, sino que se lo agradecemos. Se ha ganado el cuadro y el reconocimiento de toda la sociedad", decía un emocionado Azcón.

Ambos se han fundido en un abrazo antes de descubrir el retrato de Lambán que a partir de ahora estará, junto con el resto de ex presidentes, en la entrada de la sala de la corona del edificio Pignatelli.