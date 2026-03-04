mediodía cope en la mancha | 4 mar 2026 | 13:50
Marta Cámara Psicología: ¿Crees en ti?
¿Crees realmente en ti mismo? En este nuevo espacio con la psicóloga Marta Cámara reflexionamos sobre cómo las palabras que escuchamos en la infancia pueden marcar nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos con nosotros mismos en la vida adulta. Hablamos de creencias limitantes, de la importancia de validar las emociones y de cómo el amor —propio y hacia los demás— puede ayudarnos a romper con esos mensajes que nos hicieron dudar de nuestro valor. Una conversación que invita a mirarnos con más comprensión y a empezar a creer que, quizá, valemos mucho más de lo que pensamos.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:57 min escucha
Pilar García de la Granja
