COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

mediodía cope en la mancha | 4 mar 2026 | 13:50

Marta Cámara Psicología: ¿Crees en ti?

¿Crees realmente en ti mismo? En este nuevo espacio con la psicóloga Marta Cámara reflexionamos sobre cómo las palabras que escuchamos en la infancia pueden marcar nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos con nosotros mismos en la vida adulta. Hablamos de creencias limitantes, de la importancia de validar las emociones y de cómo el amor —propio y hacia los demás— puede ayudarnos a romper con esos mensajes que nos hicieron dudar de nuestro valor. Una conversación que invita a mirarnos con más comprensión y a empezar a creer que, quizá, valemos mucho más de lo que pensamos.

Marta Cámara es especialista en terapia EMDR
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura9:57 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 02 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking