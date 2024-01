La epidemia de gripe sigue en aumento y alcanzará su pico en las próximas 3 - 4 semanas

1.184 casos por cada 100.00 habitantes. Es el nivel de incidencia que tienen ahora mismo las infecciones respiratorias en Aragón. Incluyen casos de gripe, coronavirus, virus sincitial y cualquier otra infección respiratoria. La que más está afectando es la gripe que sube su incidencia en una semana de 89 a 167 casos por cada 100.000 habitantes, multiplicando por 4 la incidencia del coronavirus en estos momentos. Los casos seguirán a más y se espera que el pico se alcance dentro de 3 o 4 semanas, a finales de enero.

Para intentar poner freno a la epidemia de infecciones respiratorias, Sanidad adelantará la apertura de la vacunación frente a la gripe a toda la población en general. Estaba prevista en febrero, pero podría abrirse ya en apenas 15 días. "Cuando se inicio la campaña de vacunación había unas temperaturas inusualmente altas y no había conciencia del riesgo de que se avecinaba el invierno y la gripe. Por eso en las primeras semanas tuvimos un exceso de agenda que no se cubría porque la gente no pedía citas para vacunarse. Poco a poco esto se va corrigiendo y ya hay una mayor demanda de vacunación. Ante el ritmo de vacunación que hay, estaba prevista abrir las agendas para toda la población en febrero pero se podrá adelantar un par de semanas", ha asegurado este jueves la directora general de salud pública, Nuria Gayán.

COBERTURAS DE VACUNACIÓN

La cobertura de momento, en los grupos de riesgo es del 56% cuando el objetivo es llegar al menos, al 75%. El objetivo de cobertura de vacunación solo se está cumpliendo entre los mayores de 80 años. En los niños menores de 6 años, a los que se recomienda por primera vez vacunarse de la gripe, la cobertura está al 42%. Con el regreso al colegio después de las vacaciones de Navidad, pueden aumentar los contagios y Sanidad remitirá a los centros escolares una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

Y en cuanto al coronavirus, la cobertura de vacunación es del 56% en mayores de 80, bajando hasta el 26% en el tramo de edad de 60 a 69 años. Se recomienda la vacuna a cualquier persona independientemente de las dosis que haya recibido con anterioridad.

MEDIDAS EN LOS HOSPITALES

Con este panorama, las urgencias y centros de salud se saturan. Se están tomando medidas extraordinarias en los hospitales como ampliar jornadas de los profesionales médicos, abrir más camas o derivar pacientes entre distintos centros hospitalarios.

"Se han abierto camas en varios hospitales como el de Barbastro, Huesca, el Provincial... Se han hecho prolongaciones de jornada de médicos de neumología y medicina interna. Además en el Servet se han reorganizado una planta de pacientes que estaban esperando cirugía para poder disponer de más camas para pacientes con problemas respiratorias. También desde el Servet se están derivando pacientes al Hospital Militar y al San Juan de Dios. En Teruel se abre la posibilidad de derivar pacientes al Hospital de San José. Se han abierto 6 camas en Huesca, 10 en Barbastro, 8 en el Royo Villanova, 12 en el Provincial... pero las camas se abren cuando hay personal y también hay médicos y enfermeras de baja por gripe", afirma Gayán.

El Hospital Miguel Servet y el Royo Villanova, ambos en Zaragoza, son los que tienen una mayor presión. Este martes, por ejemplo, en el Servet llegó a haber 60 pacientes esperando un ingreso. Se agilizaron 80 altas para poder abrir hueco. Para intentar frenar ese colapso en el sistema sanitario se implementan otras medidas como el personal de enfermería pueda recetas ibuprofeno o paracetamol. Se pide a los pacientes con gripe que no vayan al médico sino a la farmacia y tomen paracetamol o antigripales durante 3 o 4 días. Si en ese plazo no han mejorado o tienen sintomas graves, entonces sí conviene solicitar una cita médica.

