Educación estudia abrir una vía en uno de los colegios de Parque Venecia

Educación estudia abrir vías en algunos de los colegios que tienen más demanda que oferta. Este martes, 3 de abril, acabó el plazo para pedir plaza en los centros escolares de Aragón. En muchas casas hoy no se habla de otra cosa. ¿Tendrá mi hijo o mi hija plaza en el cole que hemos elegido?

En todo Aragón hay 54 colegios que con más solicitudes que plazas (29 públicos y 25 concertados), la mayoría de ellos en Zaragoza capital. La consejera de Educación es Claudia Pérez, ha querido lanzar este jueves un mensaje de tranquilidad: “No significa, ni mucho menos, que haya que hacer sorteos en todos”.

Educación tiene que estudiar en qué centro abre vías o aumenta las ratios. La consejera calcula que, finalmente, habrá unos 40 centros en los que sí que haga falta sortear las plazas para dirimir los empates. “No debería decirlo, me van a reñir, los datos definitivos los tendremos el día 9”, ha asegurado.

Parque Venecia, zona crítica

Pero ya hay zonas donde se abrir nuevas vías sí o sí. Es el caso del barrio de Parque Venecia. Tanto el colegio María Zambrano como el CEIP Parque Venecia han terminado este proceso como los colegios más demandados de Aragón. Entre los dos tienen 20 solicitudes más que plazas (17 y 13, respectivamente).

“Habrá que abrir una vía pero no me pregunten cómo ni dónde ni cuándo, hay que hacer un análisis serio de las infraestructuras” ha insistido Claudia Pérez, quien asegura que esto “no es cuestión solo de dinero, ya que el proceso no acaba en Primero de Infantil con 3 añitos, luego continúan toda su etapa educativa”.

Otros colegios muy demandados son el Hijas de San José, Enrique Ossó o Santa María el Pilar, con un exceso de demanda de entre 16 y 18 plazas. Por 11 se pasan en Nuestra Señora del Pilar. Por 10 en Compañía de María, Pompiliano y Teresiano El Pilar, en Zaragoza capital; así como el Baltasar Gracián, en Calatayud.

Y entre 8 y 9 de más están San Agustín, La Purísima y San Antonio, La Salle Montemolín o Rosales del Canal. En todos estos centros habrá que ver qué solución toma Educación.

Aumentar la ratio

Hay otros sin embargo donde el exceso de demanda es muy pequeño, ya que se pasan por 1 o 2 niños. Es el caso de Doctor Azúa, Domingo Miral, Hilarión Gimeno, Julián Sanz Ibáñez, El Espartidero, Gascón y Marín o San Jorge, en Zaragoza capital.

En esa misma situación están el Ánfora de Cuarte; el Reino de Aragón de la Puebla; Rector Mamés Esparbé de Ejea; o el Antonio Machado, de la Venta del Olivar.

En todos estos casos, la solución puede ser más sencilla. “Si falta un alumno en un centro, se fuerza la ratio en una persona y asunto solucionado, y de esos casos tenemos muchos”, ha asegurado Claudia Pérez.

El día 9 de mayo, Educación publicará las listas ya baremadas. El sorteo para dirimir los empates en los colegios donde haga falta será el 15 de mayo.