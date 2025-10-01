Dos inundaciones en dos años: “Esto no hay cuerpo que lo aguante”

Cuatro días después de la tormenta, las poblaciones de María, Cuarte, Cadrete y Santa Fe, en la provincia de Zaragoza, siguen retirando barro y lodo de casas y negocios. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha confirmado este miércoles que se trata de la mayor crecida del Huerva en 30 años.

El organismo de cuenca "está analizando los cambios que ha sufrido el río", ha confirmado el Consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOP celebrada esta mañana. En unos meses podríamos tener ya sobre la mesa un análisis de las mejoras necesarias para minimizar los efectos de este tipo de episodios.

Algo que reclaman los afectados, como Carlos Sánchez, gerente de HERCO, una empresa de suministros industriales que ya se inundó con las tormentas de 2023. Van a pagar de su bolsillo barreras arquitectónicas porque no pueden más.

COPE.ES El agua no ha afectado a los suministros, aunque sí se ha inundado la nave

"Ya que no vienen las soluciones por parte de las administraciones para protegernos, tendremos que hacerlas a nivel particular, con el coste económico que eso supone, pero no podemos estar mirando al cielo y no estar tranquilos", asegura. Y es que tras dos inundaciones en dos años, asegura que "esto no hay cuerpo ni energía que lo aguante".

El Gobierno de Aragón aprobará este jueves un decreto de ayudas para los afectados. Se va a solicitar, además, al Estado la declaración de zona catastrófica.

NORMALIDAD EN UNOS DÍAS

Entretanto, la fase de estabilización se va a mantener en los próximos días. Continúa activo el dispositivo con 12 brigadas forestales con autobombas, con la ayuda de la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Zaragoza. "Se han contratado empresas privadas con valdeadoras para tratar de recuperar la normalidad cuanto antes", señala Bermúdez de Castro.

COPE.ES El barro y el lodo siguen presentes en la zona

En María de Huerva los trabajos están "muy avanzados", por lo que podrían concluir "en día y medio". El trabajo se va a intensificar en polígonos industriales, "en el entorno de Cadrete y Santa Fe, donde están más afectados y hay algún lugar concreto en peores condiciones".

Allí, en Santa Fe, hay vecinos cuyos enseres todavía están en la calle. Las viviendas más pegadas al río se han llevado la peor parte. "Todavía hay mucho barro, el lodo está blando y la maquinaria pesada no puede entrar en todas partes", apunta el consejero.

LLUEVE SOBRE MOJADO

En HERCO, tras la anterior riada, ya hicieron una red de contención y, gracias a eso, el agua "no ha llegado a las existencias", señala el gerente. Pero sí se ha vuelto a inundar la nave, de unos 4.000 metros cuadrados.

"El problema es el barro, porque se acumula en todas partes, debajo de las estanterías y los palés", lamente. Sin embargo, no han tenido afecciones eléctricas ni informáticas porque, tras el episodio que vivieron hace dos años, ya establecieron todas las líneas por vía aérea. "Hemos aprendido la lección", asegura.

COPE.ES La ferretería ha abierto para dar servicio a otros afectados por las inundaciones

El lunes, el día después de la tormenta, no pudieron abrir la tienda, una ferretería. Pero se ha hecho "un esfuerzo” para hacerlo cuanto antes. Y es que allí tienen precisamente palas, botas de agua, mangueras, tuberías o hidrolimpiadoras. "Los necesitaban gente que están igual que nosotros", apunta.

La cooperativa de taxis de Zaragoza, por cierto, está recogiendo material, como palas, escobas, botas de agua o productos de limpieza en su nave de Gómez Laguna, 151. Está abierta 24 horas. Los propios taxistas llevarán el material recogido a los municipios afectados.